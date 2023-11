La Opinión Hoy: El “Tuca” Ferreti cambió de giro

Una de las figuras más pintorescas del fútbol mexicano es sin duda Ricardo “El Tuca” Ferretti, el brasileño más mexicano que ha existido, ha roto todos los récords como entrenador y ahora que también rompió una racha de más de 30 años dirigiendo e interrumpidamente, ha decidido dar un giro a su carrera.

El ex entrenador de Tigres, de Cruz Azul, de Chivas, de Pumas, entre otros, se estrenó en su nueva faceta como analista deportiva apareciendo por primera vez en la mesa de Fútbol Picante, programa especializado en balompié mexicano transmitido por ESPN, el programa sufrió una durísima baja recientemente con la salida de David Faitelson y ahora Tuca buscará llenar esos zapatos en la cadena deportiva algo que no parece nada fácil, pero que si alguien puede lograr es este carismático personaje.

“Porque creo que voy a seguir haciendo lo que me gusta, fútbol, hablar de fútbol y ojalá pueda aprender y ojalá ustedes me corrigen tantito para poder llegar a aprender a los zapatos de ustedes”, declaró Ricardo Ferretti

La recepción el Tuca por el público que sigan las transmisiones regulares de este canal, celebraron la llegada del técnico más ganador en la historia del fútbol mexicano.

Ricardo Ferretti es un gran conocedor del fútbol mexicano. El Tuca ha ganado múltiples trofeos en la Liga MX y es una voz capacitada para analizar el desarrollo de la competición.

Ricardo Ferretti se fue a los gritos con Álvaro Morales

icardo Ferretti ahora cumple sus nuevas funciones como analista deportivo. El exentrenador de Tigres de la UANL abandonó el banquillo en la Liga MX para analizar el fútbol mexicano desde una mesa de debate. Pero en su segundo día con este nuevo rol, el “Tuca” perdió la compostura con Álvaro Morales.

Todo parte de las polémicas declaraciones de Ricardo Ferretti en las que aseguró que el Club América no era el gran favorito para llevarse la Liga MX. Esta postura fue manifestada luego de la victoria del conjunto azulcrema ante el Atlético San Luis.

En medio del debate, José del Valle defendía su postura en la que indicaba que el Club América es el máximo favorito a llevarse el torneo y que liderados por André Jardine han conseguido ser superiores a todos sus rivales. Esta idea fue debatida por el “Tuca” que a su vez fue interrumpido por Álvaro Morales.

“Es total mentira, ya cállate, Álvaro, carajo, no me dejas hablar, no me dejas discutir. Él (Del Valle) está diciendo una tontería, sí hay equipos que le puedan ganar al América, ¿cómo chingados no?”, dijo el exentrenador brasileño.

Tuvo que pasar muy poco tiempo para que Ricardo Ferretti perdiera los cabales en esta nueva faceta como analista deportivo. Se esperaban los enfados característicos del “Tuca” y Álvaro Morales fue el primero en conseguir uno de ellos.

El “Tuca” en contra del América

Ricardo Ferretti es el principal detractor del conjunto azulcrema. Desde que forma parte del Fútbol Picante no ha hecho más que demeritar el trabajo del Club América. El “Tuca” insiste en que el conjunto de André Jardine no podrá levantar el campeonato a pesar de que se quedó con el primer lugar de la tabla general a falta de dos partidos.

​”Cualquiera le puede ganar a cualquier. Es el favorito, sí, pero que digan que no le pueden ganar al América, no. Vas a ver en la final“, concluyó.

