La Opinión Hoy: La Opinión, galardonado como el Mejor Diario Hiano en los Premios José Martí 2023

En días recientes y por tercer año consecutivo, La Opinión fue reconocido como el mejor Diario Hispano en los premios José Martí en el cuadragésimo primer aniversario de la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas.

Cabe destacar que estos premios son los más importantes para el periodismo de habla hispana en los Estados Unidos.

La Opinión fue galardonada con cinco premios de oro, cuatro premios de plata y cuatro premios de bronce. Iván Adaime, presidente de Impremedia, quien estuvo en La Opinión Hoy para hablar un poco más de lo que representa este logro.

“Creo que bueno, por un lado, es una fuente de alegría, por otro lado, creo que habla de la fortaleza que tienen nuestras marcas, La Opinión entre ellas, lo que hablan de del compromiso que tenemos con la comunidad, nuestro objetivo siempre ha sido servir a la población hispana con contenido de calidad, en español. La conexión digamos cultural que tenemos y la autenticidad siempre están ahí y bueno lo hemos tratado hacer no solo desde el print, que es como desde el periódico impreso, que es como nacieron muchas las publicaciones que tenemos en Impremedia, como La Opinión que ya está pronto a cumplir cien años, pero nos hemos ido digamos acomodando a los tiempos y hemos estado desarrollando productos en diferentes plataformas. Nuestro sitio llega a millones de personas no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, hemos lanzado un podcast, tenemos nuestros eventos, tenemos un montón de cosas que hablan de una conexión, de un compromiso y de una apuesta a la innovación y el contenido de calidad”, especificó Adaime.

Iván Adaime resaltó que “no hay una marca como La Opinión, fundada en 1926 o El Diario que este año cumplió 110 años sirviendo a la población de Nueva York, no podrían haberse llegado tan lejos de no haber tenido este compromiso con la audiencia. Hoy por hoy La Opinión y El Diario son los únicos dos diarios que se imprimen siete días a la semana en español en Estados Unidos y digo eso creo que es un testamento de la fortaleza de nuestras marcas y como tú dices también es súper importante (…) Nosotros vamos a seguir fieles a nuestra misión de servir a la comunidad hispana, con un contenido fidedigno, con un contenido de calidad, un contenido del cual se pueda confiar, esperemos que hoy hay muchas voces pero no sabemos muy bien como lectores muchas veces a quién creerle, creo que La Opinión, El Diario, La Raza aportan esa credibilidad les da haber estado tanto tiempo y lo vamos a seguir haciendo en las plataformas donde la audiencia esté en ese momento”.

