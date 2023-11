Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este viernes 10 de noviembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Lele Pons: 616,749 Likes

Lele Pons (@lelepons) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 53,944,742 seguidores. La influencer es popular por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Lele Pons publicó una foto que recogió 616,749 me gusta. “OUR LAST DANCE @shakira forever Thank you everyone for all the love, support, and messages! ”, indicó en su publicación.

2- Becky G: 315,488 Likes

Seguido de Lele Pons tenemos Becky G (@iambeckyg), que es una de las figuras también con más fans en Instagram. La artista tiene más de 37,829,764 personas que la siguen día a día. Esta vez, en su publicación ha obtenido 315,488 likes. ““Amigos” with mi amiga @iambeckyg coming 11/17 Pre-save at https://BIBI.lnk.to/Amigos”, escribió esta aclamada instagramer en su cuenta.

3- Christian Nodal : 189,683 Likes

El cantante y compositor Christian Nodal (@nodal) tambiénsuele arrasar en Instagram siempre que postea en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 9,967,972 seguidores. En su última publicación, Christian Nodal ha conseguido un total de 189,683 me gusta delos internautas. Esto fue lo que publicó: “Se viene pasito nuevo Gracias maestro @marcanthony” y puedes verla justo aquí abajo.

4- Lili Estefan: 9,837 Likes

Lili Estefan sigue a las tres celebridades superiores con un total de 3,799,054 seguidores. En su cuenta (@liliestefan), la presentadora de televisión es conocida por mostrar fotos y videos de su vida profesional y personal. En su post más reciente cosechó 9,837 likes. “La vida es un fashion show y el mundo es tu pasarela!!!! Vamos mujeres que si se puede #ootd #ootdfashion”, escribió en ella.

5- Adamari López: 7,383 Likes

Para finalizar, echamos el cierre a este ranking con Adamari López, la actriz y presentadora de televisión con una comunidad de 8,888,282 followers en Instagram. Sus posteos en (@adamarilopez) también causan grandes interacciones, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 7,383 likes. “Es viernes el cuerpo y este mensaje lo saben ¿ustedes también se sienten así? #itsfriday ..#outfit @kiut_llc”, escribió la instagramer.

Estas son las fotos más virales del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

