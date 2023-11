Una latina liderará por primera vez conmemoración de veteranos de Estados Unidos

Por primera vez, una latina será la principal oradora del evento nacional para conmemorar a los veteranos de Estados Unidos en el Cementerio Nacional Arlington, en Washington, D.C.

“Digo con mucho orgullo… que voy a ser el Master Ceremony… de la celebración nacional que se va a dar en Arlington National Cemetery”, compartió en entrevista con este diario Tahina L. Montoya, asesora estratégica para la Atención de los Veteranos del Departamento de Asuntos de los Veteranos. “Para los que quieran ver, es la primera vez que van a tener una mujer latina veterana y me van a dejar decir unas palabras en español, que lo voy a decir con mucho orgullo”.

Montoya es hija de inmigrantes colombianos y expresó su orgullo de formar parte de la Fuerza Aérea durante 12 años y ahora reservista.

“Actualmente estoy en la Fuerza Área, entonces hice 12 años de servicio activo y ahora estoy como reservista en la Fuerza Área, entonces ya ando por cumplir los 15 años en mayo”, expresó.

Cuando se le cuestionó cómo celebraría el Día del Veterano, que será este sábado 11 de de noviembre, Montoya sonrió al compartir que promovió una celebración en el colegio de sus hijos.

“Precisamente lo que estaba hablando sobre el tema educar a los estudiantes, las generaciones que siguen detrás de nosotros sobre la importancia del Día del Veterano, entonces yo me di cuenta que en la escuela donde estaban mis hijos no hacía nada en particular para el Día de los Veteranos, entonces yo me ofrecí y entonces es parte de lo que voy a hacer”, dijo. “Inclusive, mi esposo, que también es miembro del servicio, y otra mamá que recién se retiró, vamos a hacer una presentación a la escuela de mis hijos para hablar sobre la importancia del Día de los Veteranos”.

Montoya no adelantó el mensaje que dará en la ceremonia de este sábado, pero dijo que busca que su mensaje alcance a varias generaciones.

“Yo lo que espero… que el mensaje que se comunique es que las generaciones que vienen, de miembros de servicio y los veteranos del futuro, son más y más como yo”, dijo al habla sobre su identidad latina.

Señaló que se siente orgullosa de servir a la Fuerza Área, porque eso también le ha ayudado a terminar dos maestrías y avanzar en su doctorado, sin tener que enfrentar deudas estudiantiles.

“Soy la única de la familia en servir, hija, mayor, latina de padres inmigrantes que quieren agradecer, quieren aportar y quieren demostrar el agradecimiento que tenemos para los Estados Unidos”, expresó. “[Quiero] que entiendan que más y más los veteranos se van a ver no exactamente como yo, pero minoritarios de diferentes géneros, de papás inmigrantes… entonces estoy muy orgullosa, no solamente de poder representar la Fuerza Aérea, pero también las latinas, los latinos”.

La 70 celebración anual del Día Nacional de los Veteranos se llevará a cabo el sábado 11 de noviembre de 2023, a las 11:00 a.m. del Este, en el Anfiteatro Memorial en el Cementerio Nacional de Arlington.​