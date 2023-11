Julián Quiñones cuenta como rechazó a Colombia para jugar con la Selección de México

Julián Quiñones ya recibió su primera convocatoria para jugar con la Selección de México, esto luego de completar todo el proceso y los trámites legales para su nacionalización.

Ante esta realidad, el futbolista nacido en Colombia, aseguró que siempre estuvo seguro de querer representar a México y que cuando recibió una carta de la Selección Colombia, ni siquiera la leyó.

Quiñones fue presentado por el Tri a través de un video que causo furor en la fanaticada y aunque hay algunos que critican la decisión, lo importante es que pueda aportar a la Selección de México y convertirse en pieza clave de cara al proceso del mundial de 2026.

El rechazo de Julián Quiñones a Colombia

“En mi corazón siempre he sentido algo por México, cuando me llega la oportunidad de Colombia yo estaba de vacaciones con mi familia en Colombia. Mi representante me dijo que si había leído la carta. Le dije que no y la rechazamos, señaló Julián Quiñones en entrevista para TUDN.

“Ahorita se me acercaron los de Colombia, me fueron a ver, a hablar, pero siempre les dije que no“, reiteró el ahora seleccionado mexicano. Quiñones también aseguró que se siempre se ha sentido más cómodo en México y que es el lugar que le da paz y tranquilidad.

Además afirmó que Colombia se tardó en llamarlo y que ahora hasta prefiere pasar sus vacaciones más en territorio mexicano que en Colombia, a pesar de que allá se encuentra parte de su familia.

El primer acercamiento de Quiñones al Tri

Julián Quiñones, nacido en Maguí Payan, en Nariño, tuvo un acercamiento con México en la corta era de Diego Cocca, allí le asomaron la posibilidad de jugar con el Tri y rápidamente dio el si.

“Yo hablé con Cocca cuando yo estaba de vacaciones en Vallarta, me dijo que quería estar conmigo en la selección y que si quería pensarlo una o dos semanas” contó Quiñones.

“Pero mi respuesta fue al momento y le dije sí, que yo quería estar con la selección de México. No tenía nada que pensar“, reafirmó.

Ahora la primera prueba para Quiñones será Honduras, un rival que el Tri debe superar para estar presente en la Copa América, algo que dentro del papel no debería ser complicado, sin embargo los dirigidos por Jaime Lozano deberán ir con seriedad y sin confiarse, ahora con un nuevo elemento como Julián Quiñones, que de seguro aportará desequilibrio al equipo.

