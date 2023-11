Adam Driver responde de forma grosera a críticas sobre ‘Ferrari’ en Polonia | VIDEO

En una reciente rueda de prensa en Polonia, el actor Adam Driver, protagonista de la película ‘Ferrari’, generó controversia al responder con una grosería a un periodista que criticó las escenas de acción de la cinta. Durante la sesión, tras la proyección de la película para medios, un periodista tomó la palabra para expresar su descontento con las escenas y buscar la opinión de Driver al respecto.

Mientras Driver se encontraba destapando una botella de agua y aguardaba la siguiente pregunta, el periodista cuestionó la calidad de las escenas de acción, sugiriendo que no eran lo suficientemente atractivas para una película sobre la icónica marca de automóviles Ferrari.

La pregunta directa del reportero fue: “¿Qué opinas de las escenas de choques que lucen duras, drásticas y, debo decir, cursis para mí?”. Ante esto, Driver, con rostro serio, tomó un sorbo de agua directo de la botella y respondió de manera tajante y grosera: “Jódete. No lo sé. Siguiente pregunta”.

A pesar de la grosería, los demás reporteros presentes optaron por reír, mientras el actor mantenía una expresión seria. El mediador, ubicado a su lado, decidió intervenir y continuar con la sesión de preguntas y respuestas, apaciguando la tensión generada por la respuesta abrupta de Adam Driver al periodista crítico con la película ‘Ferrari’.

El director de la nueva película de Star Wars no descarta el regreso de Adam Driver

Tras la interrupción de su rodaje debido a la huelga en Hollywood, la película Deadpool 3 aún no tiene una fecha de estreno establecida en cines. Sin embargo, su director, Shawn Levy, no carece de proyectos. Después de su incursión en el Universo Cinematográfico Marvel, Levy se adentrará en la galaxia de George Lucas para dirigir una de las nuevas películas de Star Wars. Con su participación en la saga, surgen preguntas sobre la posible aparición de Adam Driver como Kylo Ren.

La última vez que Kylo Ren se vio en pantalla fue en El ascenso de Skywalker (2019), donde el hijo de Han Solo y Leia Organa intentó redimirse por sus acciones al servicio del imperio. Tras un acto de valor sacrificado, Kylo Ren empleó su última fuerza para salvar la vida de Rey, debilitada por el enfrentamiento con Palpatine.

Desde entonces, los seguidores se han preguntado si Ben Solo podría regresar al universo de Star Wars. La incertidumbre creció cuando se anunció que Levy dirigiría un nuevo proyecto en la franquicia, considerando su estrecha amistad con Driver. En una entrevista con Variety, al ser cuestionado sobre si su película podría ser una precuela en la que Kylo Ren apareciera, Levy respondió de manera breve y poco esclarecedora: “Esas son tus palabras, no las mías. Como sabéis, Adam es un amigo, y siempre he sido un fan de Kylo Ren. Pero no haré comentarios”.

Aunque las palabras de Levy resultan descorazonadoras, aún es temprano para descartar la posibilidad de que Ben Solo regrese de alguna manera a la saga. Puede que se narren los eventos que lo llevaron a convertirse en un servidor de Palpatine en una película o que aparezca como un espectro de la Fuerza en futuros proyectos de Star Wars. Mientras tanto, Levy espera reanudar el rodaje de Deadpool 3 ahora que las huelgas de guionistas (WGA) y actores de Hollywood (SAG-AFTRA) han concluido.

Sigue leyendo:

Adam Driver asiste al Festival de Venecia en la premier de “Ferrari”

Adam Driver se reinventa en su nuevo papel como protagonista de la Revolución cubana en “Yankee Comandante”

Adam Driver, protagonista de “Marriage Story” y “Star Wars”, abandona entrevista

Las estrellas de The Rise of Skywalker reflexionan sobre el fin de Star Wars