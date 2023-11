Andre Rozier aconseja a Terence Crawford no subir a 168 libras para enfrentar a Canelo Álvarez

Andre Rozier, entrenador de Demetrius Andrade, aconsejó a Terence Crawford no subir al peso supermediano para enfrentar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez porque no será bueno para el estadounidense si lo hace.

En una entrevista con Fight Hub TV, Rozier indicó que Crawford debería ocuparse de las categorías de 147-154 libras y dejar en paz a Canelo Álvarez a menos que su intención solo sea pelear para ganar una buena cantidad de dinero.

“Amo a TC, lo amo hasta la muerte. TC necesita ocuparse de 47 y 54. No te preocupes por 68. Déjalo en paz. Dejen en paz a los hombres grandes”, dijo el entrenador.

Terence Crawford . Foto: Steve Marcus/Getty Images.

“Las categorías de peso sí cuentan. Los únicos lugares donde no cuentan es en BKB y en las calles. Aquí cuentan. No, repito, no consideres, a menos que solo quieras ganar ese dinero, la pelea con Canelo. No va a ser bueno”, añadió.

Cabe destacar que Terence Crawford expresó su deseo de subir 21 libras (tres categorías) para enfrentar al mexicano por su título de indiscutido de peso supermediano. Aunque una parte de los expertos en el deporte predicen que Bud estará en desventaja y no podrá derrotar al tapatío, otros opinan que el tamaño no será un problema porque el estadounidense tiene las habilidades necesarias para poder ganarle a Canelo Álvarez en su terreno.

El desafío lanzado por Crawford en primera instancia fue rechazado por el mexicano porque no le darían crédito por pelear con Bud y poco después dejó abierta la posibilidad de que el duelo pudiera suceder. Tras la victoria ante Jermell Charlo, Canelo Álvarez cambió de opinión nuevamente y expresó que el excampeón indiscutido de peso welter no está en sus planes para su próxima pelea el cinco de mayo.

Canelo Álvarez volverá a la acción en mayo del 2024 y Terence Crawford podría ser una de sus opciones. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Por los momentos, Bud primero deberá enfrentar a Errol Spence Jr. en la revancha que se realizará a inicios del 2024, antes de pensar en un enfrentamiento con el campeón tapatío.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Por su parte, Terence Crawford, de 35 años, se convirtió en el mejor libra por libra tras ganar el campeonato indiscutido de peso welter y coronarse como el primer monarca invicto desde que se disputan los cuatro cinturones. Bud, que pasó a la historia por ser indiscutible en dos categorías de peso, ahora tiene 40 victorias, 31 de ellas por nocauts.

