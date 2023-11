Britney Spears discute con su madre a causa de unas muñecas

En su libro de memorias The Woman In Me Britney Spears menciona que nunca quiso volver a ver a su familia luego de que tiraron las muñecas de la firma Madame Alexander con las que juagaba cuando era niña. Días después su madre Lynne publicó en Instagram fotografías que muestran las figuras guardadas en vitrinas, y las complementó con un mensaje para la cantante: “No estoy segura de quién te dijo que me deshice de tus muñecas y diarios, ¡pero nunca haría eso! Sería cruel porque sé lo mucho que significan para ti. También son especiales para mí por los años que pasamos coleccionándolas. Por supuesto que todavía tengo tus cosas y estaré encantada de enviártelas si así lo deseas. ¡Por favor házmelo saber, tú sabes cuánto te amo!”

Tan sólo un día después la princesa del pop escribió una respuesta a ese comentario, a manera de posdata en el texto que incluyó junto a fotos que la muestran al lado de Taylor Swift: “Mamá, te amo muchísimo, pero había tres muñecas en los gabinetes cuando llegué a casa hace dos años…era un poco extraño que las sacaras y luego las volvieras a poner…qué desordenado. No, no las quiero. Quédate con todo. Honestamente ya no me importa…honestamente”.

La señora Spears también compartió fotografías que la muestran con una bata y sombrero de Britney, ello en respuesta a una publicación del periódico Daily Mail en la que fans de la cantante aseguraban que Lynne ha estado vendiendo artículos de su hija durante años. Ella escribió: “Nunca vendería las cosas de mi hija. Obtén tus datos claramente, Daily Mail”.

