Britney Spears logra vender más de un millón de copias de su libro en Estados Unidos

Aunque Britney Spears no ha lanzado un álbum con nuevas canciones en años, el interés del público por conocer pasajes de su vida se ha visto reflejado en las excelentes ventas de su libro de memorias, que ya sobrepasan el millón de copias tan sólo en Estados Unidos.

The Woman in Me fue lanzado el 24 de octubre, y de inmediato se colocó en el número 1 del sitio Amazon.com en cuanto a libros de no-ficción, con 1.1 millones de copias vendidas, repartidas en diferentes formatos: impreso, e-book y audiolibro (en esta última versión el texto es narrado por la actriz Michelle Williams, un trabajo que fue autorizado por la propia cantante).

Gallery Books (división de la editorial Simon & Schuster) ha informado que procederá a la cuarta impresión del libro, debido a la alta demanda por el mismo. Britney Spears no dio ningún tipo de entrevista para promocionar The Woman in Me, pero eso no evitó el interés de sus seguidores por la publicación de sus memorias, entre las que destacan sus romances con el cantante Justin Timberlake y el actor Colin Farrell, su liberación de la tutela legal a la que estaba sometida y la relación que tiene con Kevin Federline, el padre de sus hijos.

