Jermall Charlo asegura que no estará oxidado para la pelea contra José Benavídez Jr. en noviembre

Jermall Charlo, campeón de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aseguró que no estará oxidado para la pelea contra José Benavídez Jr. el 25 de noviembre en Las Vegas, duelo que marcará su regreso a la acción después de más de dos años alejado del ring.

Durante una conferencia de prensa virtual con Brian Custer de Showtime, Charlo expresó que ha estado entrenando y trabajando para volver lo mejor posible, por lo que espera que Benavídez Jr. no lo subestime en el combate donde no estará en juego su título.

“No me oxidaré. No estaré oxidado. No importa. No estaré oxidado. No hay excusas. No tengo nada más que decir. No hay excusas. Espero que (Benavídez) no esté, ya sabes, mirando, pensando que estoy oxidado. Pero eso está bien. Piensa lo que quieras pensar. He estado entrenando. Aunque en realidad no me has visto pelear, he estado trabajando. Entonces, quiero decir, ya verás. No tengo nada más que decir”, dijo.

Jermall Charlo subió al ring por última vez cuando venció a Juan Macias Montiel en el 2021. Foto: Carmen Mandato/Getty Images.

Cabe destacar que Jermall Charlo regresa de una inactividad prolongada de más de dos años por problemas de salud mental. Durante ese tiempo, el CMB lo apoyó en todo el proceso y lo mantuvo como campeón a pesar de las críticas. Mauricio Sulaimán, presidente del organismo, declaró que su futuro dependerá de lo que ocurra en esta pelea frente a José Benavídez Jr.

“El Consejo Mundial de Boxeo ha hecho un esfuerzo durante más de dos años por apoyar a un campeón que ha necesitado nuestro apoyo, nuestra ayuda y lo seguiremos haciendo. Va a pelear el 25 y de ahí depende su futuro. Si él llega a perder esta pelea, pues se analizará el caso en específico. Si él gana, definitivamente está en ruta para rehacer su carrera como se lo merece”, afirmó en una entrevista con Izquierdazo.

El estadounidense cuenta con una racha de siete victorias desde que ascendió al peso mediano y se convirtió en campeón del CMB. Ahora, el gemelo de Jermell quiere vencer a Benavídez Jr. para ver si consigue una oportunidad de enfrentar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Jose Benavídez Jr. podría dar una gran sorpresa si vence a Jermall Charlo el 25 de noviembre. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

En cambio, José Benavídez Jr. es un contendiente veterano que debutó en las 160 libras en agosto de este año cuando noqueó a Sladan Janjanin en el quinto asalto de la pelea y ahora tendrá la oportunidad que tanto ha esperado frente a Jermall Charlo.

Jermall Charlo, de 33 años, no ve acción desde junio de 2021 cuando derrotó a Juan Macías Montiel por problemas de salud mental. El campeón de peso mediano del CMB cuenta con marca invicta en el deporte luego de 32 peleas con 22 nocauts.

Por su parte, José Benavídez Jr., de 31 años y hermano de David Benavídez, tiene récord de 28 triunfos (19 por la vía rápida), dos reveses y un empate.

