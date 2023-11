Kel Mitchell, estrella de Nickelodeon sufre un grave problema de salud

Kel Mitchell, reconocido actor de 45 años, se vio obligado a conducir hasta el hospital luego de perder repentinamente la capacidad de tragar mientras realizaba compras justo antes del fin de semana. En un video publicado en Instagram, Mitchell compartió su experiencia y cómo una situación aparentemente simple se convirtió en una emergencia médica.

El actor relató que, durante sus compras, la habitación comenzó a dar vueltas, lo que inicialmente atribuyó a la deshidratación. Sin embargo, la situación empeoró cuando experimentó entumecimiento en el brazo derecho y la incapacidad de tragar. Alarmado, decidió dirigirse de inmediato a la sala de emergencias.

En el hospital, Mitchell se sometió a una tomografía computarizada y permaneció durante la noche. El diagnóstico reveló que sus síntomas repentinos eran causados por un “disco abultado” derivado de una lesión previa. Explicó que la lesión presionaba un nervio, imitando los síntomas de deshidratación y otros problemas de salud.

El actor agradeció a Dios por su salud y expresó su gratitud a los seguidores por los mensajes de apoyo. Subrayó la diversidad de sugerencias que recibió, incluso las más curiosas, como la de administrarle refresco de naranja por vía intravenosa. Este incidente resalta la importancia de estar atento a los síntomas y buscar atención médica adecuada ante cualquier signo de emergencia de salud.

Confirman secuela de ‘Good Burger’ con Kenan Thompson y Kel Mitchell

En 1997, la comedia “Good Burger”, conocida como “Buena Hamburguesa” en Latinoamérica, se convirtió en un éxito cinematográfico basado en un popular sketch de “All That”. Protagonizada por Kenan Thompson y Kel Mitchell, quienes ya se habían ganado la simpatía del público gracias a su programa de televisión “Kenan & Kel”, la película dejó una marca duradera en la cultura pop. Ahora, 26 años después, se ha anunciado oficialmente una secuela con la participación de los actores originales.

El anuncio se realizó durante un episodio reciente del programa de Jimmy Fallon, revelando que la producción de la secuela comenzará en mayo con el respaldo de Paramount+. Kenan Thompson expresó su emoción por volver a colaborar con su compañero de toda la vida: “Ser parte de algo que tantas generaciones de personas han llegado a amar me ha hecho sentir muy orgulloso, y ahora estar de vuelta donde todo comenzó ¡es surrealista! Me encanta trabajar con mi hermano Kel y no puedo esperar para mostrar qué han estado haciendo estos personajes”.

Kel Mitchell también compartió su entusiasmo, mencionando: “Ed es uno de esos personajes eternos que han traído tanta alegría y risa a los fans, y es una bendición tan hermosa seguir haciéndolo después de todos estos años”. Ambos actores ya habían insinuado la posibilidad de un regreso de sus personajes, habiendo interpretado un sketch de “Good Burger” en “The Tonight Show” en 2015 y con Mitchell retomando el papel de Ed en el renacimiento de “All That” en 2019.

La sinopsis oficial de la película sigue a Dexter Reed (Kenan Thompson), cuya vida da un giro después de que uno de sus inventos fracase. Ed (Kel Mitchell) lo acoge de nuevo en el restaurante y le devuelve su antiguo trabajo. A medida que ambos se enfrentan a nuevos desafíos con un equipo renovado, Dexter urde un plan para recuperarse, sin percatarse de que pondrá en peligro el destino del restaurante de comida rápida.

La secuela contará con la participación de los actores originales y el regreso de Kevin Kopelow y Heath Seifert, quienes escribieron la película original, como guionistas y productores ejecutivos. La anticipación por este regreso de “Good Burger” promete traer nostalgia a los fanáticos y cautivar a una nueva generación de espectadores.

