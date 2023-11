Exnovia de Pepe Gámez dice que le robó unas joyas y que lo denunció en México

Pepe Gámez, exparticipante del reality de Telemundo “La Casa de los Famosos“, está en el ojo del huracán. Su exnovia Paula Arango lo acusó y denunció ante la policía de México, de supuestamente haberle robado unas joyas.

“La diseñadora y empresaria mexicana Paula Arango Hermand, levantó una denuncia penal en el año 2022 ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en contra del actor José Gámez Ugalde, conocido en el medio artístico como “Pepe Gámez”, la carpeta de investigación es por el delito de robo calificado… Misma, que ya se encuentra en proceso de judicialización, cabe destacar que el actor no cuenta con un domicilio fijo para ser notificado”, dice parte del comunicado.

Es decir, Pepe Gámez, no se ha presentado ante las autoridades, según este documento, pues no tiene una residencia alguna registrada como domicilio.

Pepe Gámez y Madison Anderson. Crédito: Getty Images

Hasta el momento de cierre de esta nota, él no se ha pronunciado respecto a esto. Lo cierto es que, siempre lo vemos con Madison Anderson, su actual pareja, desde distintos lugares del mundo.

¿Qué se sabe de la relación de Pepe Gámez y Paula Arango?

Pepe Gámez y Paula Arango terminaron en marzo del 2022. Ella dice que le pidió irse de la casa antes de ella salir a trabajar. El personal que trabaja en la vivienda le dijo que, el exparticipante de La Casa de los Famosos México 3 que él abrió una caja fuerte, se fue y no se despidió.

También, que estuvo rato encerrado en el cuarto mucho rato. Supuestamente y según las declaraciones de la exnovia de Pepe, él se llevó unas joyas con diamantes. Además de ser muy costosas, dice que eran de su abuela y que, por eso, tienen un valor sentimental también.

Algunos fans de Gámez dicen Araujo miente y que la misma quiere arruinar la reputación de Pepe y su nueva relación con Madison. Sus detractores dicen que seguro “vivió” de Paula.

Por lo pronto, no se sabe que tono legal tome esto. Hasta ahora, Pepe Gámez no ha respondido a la denuncia y no se ha presentado ante las autoridades. Tampoco sabemos si él, por el contrario, piensa responder también legalmente.

Pepe Gámez ignora las denuncia y celebra a Madison Anderson

Pero Pepe Gómez hizo caso omiso a esto. Está feliz derramando miel junto a la también exintegrantes y ganadora del Reality de Telemundo, “La Casa de los Famosos México“, Madison Anderson.

La ex reina de belleza de origen puertorriqueño estuvo en uno de los restaurantes más lujosos, que está en el medio del Griffith Park en Los Ángeles. Justo en la montaña, donde también se encuentra el muy conocido letrero de Hollywood.

Ahí la preciosa modelo posó mientras su amado Pepe Gámez le tomaba fotos. Ambos las publicaron en Instagram.

“Felicidades mi amor. Pasar ese día a tu lado fue increíble. Te amo mi (princesa)”, dijo que el actor y modelo.

Ella, también dejó saber qué edad estaba cumpliendo: “28 vueltas al sol, bendecida por un año más. Gracias a todos por sus felicitaciones y amor en el día de ayer. Pero sobre todo por hacerme sentir tan especial y amada. Los amo. #thisis28″.

No cabe duda que la denuncia parece no haber mermado en la felicidad de estos tórtolos.

