Javier Aguirre recibe una mala noticia en medio de su mal momento con el Mallorca

El parón por doble fecha FIFA le cayó muy bien al Mallorca para intentar reordenarse y romper con la racha de malos resultados. Sin embargo, el equipo dirigido por el mexicano Javier Aguirre recibió este martes una dura noticia que complica sus aspiraciones de reencontrarse con el camino de la victoria una vez se reanude LaLiga el siguiente fin de semana.

Y es que el conjunto balear confirmó que el delantero kosovar Vedat Muriqi presenta una lesión muscular que lo mantendrá alejado de las canchas durante al menos un mes. El próximo encuentro que tendrá el Mallorca será el sábado 25 de noviembre cuando le toque visitar al Atlético de Madrid del entrenador argentino Diego Simeone.

“Luego de las pruebas realizadas en Kosovo por el cuerpo médico de su selección se confirmó que Vedat Miriqi presenta un daño muscular en el gemelo izquierdo. Su vuelta a los terrenos de juego lo marcará la evolución del cuadro clínico”, publicó el Mallorca en un comunicado, sin embargo se espera que el jugador esté fuera entre cuatro y seis semanas.

El kosovar Vedat Muriqi sufre una molestia muscular en la pierna izquierda que lo mantendrá fuera de las canchas por un buen tiempo. (Fran Santiago/Getty Images)

Si bien el Mallorca no reveló el tiempo de recuperación en primera instancia el entrenador mexicano “Vasco” Aguirre no contaría con su principal carta ofensiva para los encuentros ante los colchoneros, Alavés, Sevilla y Cádiz, partido reprogramado de la jornada 13 que se disputará el miércoles 29 de noviembre en Son Moix.

Vedat Muriqi, de 29 años, es uno de los máximos goleadores del Mallorca en la presente temporada con cuatro anotaciones. El delantero ha disputado los 12 encuentros de su club en el campeonato español siendo sustituido apenas en tres oportunidades, lo que demuestra la dependencia que tiene el director técnico mexicano con el atacante kosovar.

El otro atacante con el que cuenta el “Vasco” Aguirre es el español Abdón Prats, quien también cuenta con cuatro dianas en este arranque de temporada. Después de la dupla de atacantes sólo cuatro jugadores del Mallorca han logado agitar las redes en esta campaña de LaLiga en donde es el tercer equipo con menos goles anotados. Por detrás aparecen Alavés (11) y Cádiz (10).

El partido más reciente del Mallorca terminó en una dura derrota a manos del Betis que se impuso por 2-0 en el Benito Villamarín. (Fran Santiago/Getty Images)

El Mallorca no está teniendo el comienzo esperado en LaLiga en donde el equipo dirigido por Javier Aguirre se encuentra actualmente en el puesto 17 con apenas nueve puntos después de las primeras 12 jornadas disputadas y tan sólo a una unidad de los puestos de descenso que ocupan Celta de Vigo (7), Granada (7) y Almería (3).

Si bien los resultados no han estado del lado del director técnico mexicano, recientemente el “Vasco” Aguirre recibió un espaldarazo por parte del dueño y presidente del Mallorca, el norteamericano Andy Kohlberg, quien lo visitó en las instalaciones del club, algo que no suele hacer con mucha frecuencia el ex tenista y hombre de negocios.

El Mallorca sólo ha podido sumar una victoria en lo que va de la presente temporada en el torneo español, tras imponerse ante el Celta de Vigo (1-0) el pasado 16 de septiembre. Después la tropa de Javier Aguirre suman cinco derrotas y seis empates.

