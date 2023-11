Julio César Chávez considera una “falta de respeto” que lo llamen el mejor mexicano de la historia

Julio César Chávez expresó que le parece una falta de respeto con los demás campeones del boxeo mexicano que lo llamen el mejor peleador azteca de la historia, aunque no niega sentirse contento y halagado de que la prensa y el público así lo consideren.

Durante una conversación con los medios en la Convención del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que se realiza en Uzbekistán, Chávez indicó que él nunca se ha autoproclamado el mejor de todos los tiempos porque todos los campeones mexicanos han sido grandes en sus distintas épocas.

“Yo siempre lo he dicho, y lo vuelvo a repetir: yo nunca he dicho que soy el mejor peleador mexicano de todos los tiempos. Lo dicen ustedes (la prensa), lo dice la gente, y lo dice todo el mundo. Y yo me siento contento y halagado, pero una cosa que siempre he dicho es que cada peleador en su momento ha sido el mejor del mundo”, dijo.

Julio César Chávez fue campeón en tres categorías de peso diferentes y tiene un récord impresionante. Foto: Holly Stein/ALLSPORT vía Getty Images.

“Es una falta de respeto para los demás campeones. Imagínate si te vas al pasado, no chingues, México es una cuna de grandes campeones mundiales y todos en su época han sido grandes como el Ratón (Macías), aunque no me tocó verlo pelear, Kid Azteca, (Carlos) Zárate, (Alfonso) Zamora, (Rubén) Olivares, (Salvador) Sánchez, (Marco Antonio) Barrera, (Erik) Morales”, añadió.

El gran campeón mexicano Julio César Chávez cree que la gente y la prensa lo cataloga como el mejor por los récords que implantó durante su exitosa carrera como boxeador profesional, en las que destaca que estuvo por más de 90 peleas sin perder. Cabe destacar que el invicto lo perdió en su enfrentamiento ante el estadounidense Frankie Randall el 29 de enero de 1994 por decisión dividida de los jueces.

“Tal vez por los récords que implanté, como 90 peleas invicto, con todo respeto, no cualquiera llega a 90 peleas invicto, y tantas peleas de título mundial”, afirmó la leyenda del boxeo de México.

Julio César Chávez durante su enfrentamiento con Frankie Randall donde perdería su récord inmaculado después de 90 peleas. Foto: JOHN GURZINSKI/AFP vía Getty Images.

Julio César Chávez, de 60 años, fue campeón en tres diferentes divisiones (superpluma, ligero, y superligero) y su última pelea como profesional fue en 2005, pero en 2021 el pugilista se subió al ring para una pelea de exhibición ante Héctor Camacho Jr. La leyenda mexicana dejó un récord de 107 victorias, seis derrotas y 2 empates.

