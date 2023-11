“Se le está acabando todo”: Julio César Chávez lamenta los problemas de adicciones de su hijo

Julio César Chávez Jr. ha estado en el centro de atención en las últimas semanas. Los reportes indicaban que el boxeador mexicano habría sido internado en un centro de rehabilitación, pero el entorno del “Júnior” se encargó de desmentir esta información. Sin embargo, el “Gran Campeón Mexicano” manifestó su preocupación por el estado de su hijo.

En una entrevista para La Jornada en la alfombra del salón de eventos del Hotel Hilton, en Tashkent, Uzbekistán, Julio César Chávez reveló las consecuencias de los problemas de adicción de su hijo. El “Júnior” tiene problemas con el consumo de pastillas para adelgazar y esto le ha llevado a perder sueños y personas importantes en su vida.

“No he podido ayudar a mi hijo, esa es la única verdad. Mi hijo lleva muchos años con ese problema. No ha querido entender y está pagando el precio. Ya perdió el boxeo, se le está yendo la familia y se le está acabando todo, lo mismo que a mí me pasó“. explicó el ex boxeador mexicano.

Julio César Chávez lamenta no poder ayudar a su hijo

El “Gran Campeón Mexicano” tiene su propia historia sobre los problemas con las adicciones. Sin embargo, Julio César Chávez no ha podido utilizar la experiencia a su favor para ayudar al “Júnior”. El exboxeador mexicano lamenta no poder tenderle la mano a Chávez Jr.

“No he podido ayudar a mi hijo porque siempre he sido un padre codependiente. No le he dado el tiempo suficiente a mi hijo para que se recupere. Lo veo bien y sale una pelea, yo por motivarlo lo saco de la rehabilitación antes de tiempo y la pelea le vale madres, y los hijos le valen madre. Ha sido un error muy grande de mi parte y eso lo estoy pagando“, agregó.

A pesar de los obstáculos y de las dificultades en el momento de tratar las adicciones de Chávez Jr. el “Gran Campeón Mexicano” reconoció que no se rendirá y seguirá intentando ayudar a su hijo por todos los medios posibles.

“La otra vez quise traerlo conmigo, pero hasta la policía me echó allá en Los Ángeles. Yo no puedo obligarlo a venir conmigo, porque hasta me meto en un problema legal. Pese a eso, no me voy a rendir hasta recuperarlo“, concluyó.

