Hermana de Julio César Chávez Jr. reconoce su preocupación por el boxeador mexicano

Julio César Chávez Jr. ha vuelto a ser el centro de atención en los últimos días. El pasado fin de semana se divulgó una información que señalaba que el “Júnior” habría sido internado en un centro de rehabilitación. Esta información fue desmentida rápidamente y Nicole Chávez, hermana del peleador mexicano, le agregó más detalles a la historia.

Julio César Chávez y Frida Muñoz se encargaron de desmentir la información de que el “Júnior” se encontraba internado en un centro de rehabilitación. Nicole Chávez expuso que el mexicano generó preocupación por no contestar el teléfono durante algunos días.

Esto hizo que las autoridades visitaran su hogar para corroborar su estado de salud. Los policías llevaron al “Júnior” a un ministerio público para realizarle exámenes médicos y rápidamente regresó a su hogar. A diferencia de la versión de Frida Muñoz, Nicole indica que su hermano nunca fue internado.

“La realidad es que hace tres semanas mi cuñada estuvo muy preocupada por él porque no contestaba el teléfono y como hay el antecedente que consume pastillas para bajar de peso, los policías fueron por él, lo llevaron a una especie de ministerio público en Estados Unidos, le tomaron los signos vitales, le hicieron preguntas y al ver que estaba todo bajo control a las dos horas lo dejaron ir a su casa. Nunca estuvo internado, no estuvo en un psiquiátrico, no pasó nada de eso“, dijo Nicole en una entrevista en La Mesa Caliente.

Preocupación por Chávez Jr

A través de las redes sociales se ha podido ver el deterioro de la salud mental del boxeador mexicano. Sin duda alguna, esto ha preocupado a los familiares de Julio César Chávez Jr. A pesar de que en algunas ocasiones se haya generado algunos contrapunteos entre miembros de la familia, Nicole reveló que es uno de los allegados que busca estar siempre al tanto de la vida de su hermano.

“Todos los días vivimos una constante preocupación por él, por su salud y es una batalla que como familia aquí estamos, mi papá no baja la guardia. Cuando tiene sus días malos nos tira a todos en sus en vivo, pero yo con mi hermano. Yo cada que puedo le digo: ‘¿Julio, cómo estás’, ¿qué necesitas?, ¿quieres que te lleve algo que se te antoje?‘. Es un constante estar recordándole que lo queremos, que estamos aquí para él, por sus niños, por su familia y principalmente por él”, explicó.

