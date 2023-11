“No es reconstruir, es construir otro Acapulco”

MÉXICO- Acapulco ya estaba roto antes del huracán Otis. El crimen organizado se había instalado para vender droga, cobrar derecho de piso, matar a quien se le opusiera. La infraestructura alejada de la zona hotelera funcionaba mal porque así fue construida, las casas carcomidas por la humedad, las calles con drenajes abiertos, los postes de luz con alta tensión expuesta …

Las enfermedades erradicadas en otros lados del país, como el dengue, el zika y el chikungunya, ya estaban presentes y, sobre todo, el puerto se hizo cada vez más dependiente del turismo, de visitantes nacionales con bajo poder adquisitivo en su mayoría porque como zona turística se fue en declive frente al Caribe debido a la inseguridad y el descuido de la estética en general.

Así coinciden los hechos y diversos actores sociales.

“Acapulco, igual que en todo Guerrero, está subdesarrollado porque no produce nada, nada de nada, y depende solo del turismo”, dijo Tauro Castrejón, presidente de la Red Internacional de Profesionistas y Emprendedores Sociales.

“Dicen que hay producción de coco, mango pero no se ve el impacto, es menor; dicen que hay minería, pero todo se lo llevan y no ha derrama y, desde luego, no hay fábricas, nada se produce aquí, ni siquiera el plástico para reciclaje: se hace en Morelos o la CDMX”.

Castrejón es un activista radicado en Acapulco que vivió muy de cerca el huracán Otis que impactó la ciudad el 25 de octubre pasado y que dejó pérdidas por al menos 16,000 millones de dólares, según la agencia calificadora Fitch Ratings.

De acuerdo con el Consejo de Cámaras Industriales y Empresariales de Guerrero (Concaingro), Otis colapsó la operación de 3,000 empresas en los municipios de Coyuca de Benítez, Benito Juárez, Xalpatláhuac, Acapulco, Atoyac de Álvarez y Tecpan de Galeana, la mayoría dedicadas al turismo: el 80% de la infraestructura turística quedó inhabilitada para operar en el inmediato plazo.

“Lejos de esa zona fue peor porque la población no tiene la cultura de las aseguradoras o no tiene dinero para pagarlas”, advirtió Castrejón, quien se vio afectado en su propia vivienda porque ya había pagado la hipoteca por su departamento de interés social y no contrató un seguro.

Los acapulqueños no tienen certezas de lo que va a pasar con la reconstrucción de sus viviendas: el gobierno no ha dado detalles más allá de la asistencia.

Las aseguradoras apenas cubrirán el 17,8% de los daños y el gobierno cuenta con poco más de 20 mil millones de pesos (poco más de mil millones de dólares) en el programa de desastres para atender la emergencia, pero hay confusión sobre esta cantidad.

Otis colapsó la operación de 3,000 empresas en varios municipios. Crédito: RODRIGO OROPEZA | AFP / Getty Images

En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “se cuenta con los recursos sin límite” para el presupuesto que se contempla invertir en la reconstrucción, sin embargo, el titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez, informó que el monto de la inversión que destinará el gobierno federal al Plan de Atención a la Población Afectada por el Huracán Otis, en esta etapa es de 61,313 millones de pesos (alrededor de 3,600 millones de dólares).

Adicionalmente, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, mencionó que se podrán activar recursos de entre 30 y 60 millones de dólares del bono catastrófico, lo que dependerá de la evaluación que se está realizando, y usar 5,000 millones de pesos del seguro de desastres para reembolsar gastos destinados a la atención de los afectados por el huracán.

En medio de la guerra de cifras, aún no se han fijado las reglas.

EMPEZAR DE CERO

En entrevista con este diario, el activista Castrejón recuerda que Acapulco creció de manera anárquica, según las presiones políticas; de la corrupción en la venta de terrenos; de la demanda de vivienda y la migración de la población desde los años 70 del siglo pasado, cuando el puerto era muy atractivo para todo el mundo, de Luis Miguel a Liz Taylor (el primero de estos famosos donó 10 millones de pesos en recuerdo de los tiempos en los que vivió ahí).

“Es una buena oportunidad para empezar de cero”, señala. “Pero si se reconstruye nada más para medio arreglar no servirá de nada esta tragedia”.

Políticos de oposición en el Senado propusieron la integración de una comisión especial para el seguimiento y vigilancia de la reconstrucción de Acapulco para “efecto de observar el proceso de rehabilitación, atención y apoyo a las familias”

De acuerdo con algunas estimaciones, la reconstrucción de Acapulco se estima en por lo menos 270 mil millones de pesos, 13.5 veces más de lo disponible actualmente en los fondos de emergencia con los que se cuenta oficialmente.

La reconstrucción de Acapulco se estima en por lo menos 270 mil millones de pesos. Crédito: FRANCISCO ROBLES | AFP / Getty Images

Además, la recuperación económica de la región podría extenderse al menos durante 10 años, con un impacto de 10 a 15 mil millones de dólares en la economía local durante la temporada alta de turismo, que no se prevé pronto: aunque la infraestructura para el transporte se ha restablecido al 100%, aún hay mucha basura en todo el puerto y los hoteles están aún en ruinas.

Los pocos comercios que han abiertos son informales, las escuelas permanecen cerradas, hay zonas rurales donde no llega la ayuda porque se entrega a pie de calle y la pérdida de las pocas cosechas de la región significa inseguridad alimentaria para las comunidades” detalló.

La directora de la organización de lucha contra la pobreza, Oxfam, en México, Alexandra Haas; alertó sobre el hecho de que se le esté dando a la reconstrucción un tema asistencialista, llevar comida, agua, limpiar escombros para los más de 250,000 damnificados (un cuarto de la población de la ciudad), pero también hace falta ver la raíz.

“Lo que vemos es una situación de desigualdad, Guerrero es un estado de gran marginación, con altos índices de desigualdad en Acapulco y en las zonas populares viven en extrema pobreza”, detalló.

Organizaciones como Médicos sin Fronteras ya han alertado del peligro de infecciones y de dengue y de la saturación de los hospitales, muchos de los cuales quedaron dañados. Los mosquitos y el polvo proliferan y esta emergencia no estaría a ese nivel si previamente se hubieran erradicado esas enfermedades. “Otro campo de oportunidad para enfocarse”.

Desde otra perspectiva, analistas del tema de seguridad hicieron un llamado a las autoridades a enfocarse ahora en mantener alejadas a las organizaciones criminales en el puerto con la extorsión a comercios, venta de droga al menudeo y el trasiego internacional de drogas, principalmente cocaína.

“Si ese fenómeno no fue considerado en el rediseño del sistema de seguridad en Acapulco, ese problema cobrará vida ahí mismo o en otro lugar”, advirtió el analista René Delgado.

