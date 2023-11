Pink desafía la censura en Florida regalando libros prohibidos en sus conciertos de Miami

La cantante y actriz estadounidense Pink, a través de sus redes sociales, anunció una iniciativa innovadora para combatir la creciente censura en el estado de Florida. Durante sus próximos conciertos en Miami, planea regalar 2 mil libros que han sido prohibidos en la región, en colaboración con PEN América, una organización defensora de la libertad literaria y de expresión.

En los últimos años, legisladores y políticos conservadores, como Ron DeSantis, han impulsado leyes que restringen la discusión de temas relacionados con sexualidad y raza en las escuelas, llevando a la censura de diversos títulos, incluyendo clásicos literarios.

Pink, cuyo nombre real es Alecia Beth Moore, expresó su indignación durante un ‘live’ de Instagram, calificando como inconcebible la idea de limitar el acceso de los jóvenes a la lectura. La cantante, madre de dos hijos, compartió datos impactantes, señalando que Florida ha liderado con casi el 40% de las prohibiciones de libros escolares en el último año.

Decidida a enfrentar esta censura, Pink se asoció con PEN América y la librería local Books & Books para distribuir libros “prohibidos” durante sus conciertos en el Kaseya Center de Miami los días 15 y 16 de noviembre. La selección incluirá obras como The Family Book de Todd Parr, The Hill We Climb de Amanda Gorman, Beloved de Toni Morrison, y libros de la serie Girls Who Code.

Un reciente informe de PEN America destaca que Florida se ha convertido en el estado líder en prohibiciones de libros escolares en los Estados Unidos, representando más del 40% de los casos de censura de textos en el país este año. Este esfuerzo de Pink busca destacar la importancia de la libertad de expresión y el acceso a la diversidad de ideas, desafiando las restricciones que enfrenta la educación en el estado.

Pink revela experiencia de sobredosis antes de su carrera musical

La destacada cantante ganadora del Grammy, Pink, abrió su corazón durante una reciente entrevista con “60 Minutes”, compartiendo una experiencia desgarradora de su pasado que ocurrió semanas antes de firmar su primer contrato discográfico.

El incidente, una sobredosis en un rave durante un evento de Acción de Gracias en noviembre de 1995, fue descrito por Pink con solemnidad, subrayando la gravedad de casi perder la vida en ese momento crítico.

En su testimonio, la artista habló con franqueza sobre las luchas personales que enfrentaba en ese periodo, relacionándolas con su entorno familiar marcado por la violencia y el conflicto constante entre sus padres.

“Yo era un punk. Yo tenía boca. Tenía un resentimiento en mi hombro. Básicamente, crecí en una casa donde todos los días mis padres se gritaban y se tiraban cosas. Se odiaban”, confesó Pink, revelando también su involucramiento en la venta de drogas durante esa etapa oscura de su vida.

Tras sobrevivir a la sobredosis, Pink firmó con LaFace Records unas semanas después, inicialmente como parte del grupo de chicas Choice. Aunque el grupo tuvo una existencia breve, Pink despegó como solista en 2000, marcando el comienzo de su exitosa carrera en solitario.

Reflexionando sobre su trayectoria, Pink atribuyó su éxito en la industria musical a su resiliencia, describiéndola con humor como el “machete metafórico” que llevaba consigo desde la infancia. La artista subrayó que su logro no se debió a la estética, sino a su espíritu ardiente, su voz y su poderoso mensaje.

Alecia Beth Moore, el nombre real de Pink, no solo superó su desafiante pasado sino que también se convirtió en una inspiración para muchos. Con dos hijos junto a su esposo, Carey Hart, Pink no solo encontró su voz en la industria musical, sino que también utiliza sus experiencias para inspirar y animar a sus seguidores en todo el mundo.

