Científicos detectan por primera vez emisión similar a la de una aurora sobre una mancha solar

En un hallazgo extraordinario, científicos han identificado que determinadas regiones de nuestro Sol exhiben fenómenos similares a las auroras. Este asombroso fenómeno auroral fue observado a una altitud de 40,000 kilómetros sobre una prominente mancha solar, una región relativamente oscura y fría en la fotosfera solar que está en constante crecimiento.

Un equipo de astrónomos dirigido por Sijie Yu, del Centro de Investigación Solar-Terrestre del Instituto de Tecnología de Nueva Jersey (NJIT-CSTR), fue quien registró el tipo de emisión de radio de larga duración nunca antes vista, que la institución describió como un extraordinario espectáculo similar a una aurora.

.@SijieYu1203 et al. have uncovered prolonged radio emissions above a sunspot, akin to those seen in the polar regions of planets and certain stars. This revelation has the potential to reshape our understanding of these intense stellar radio bursts. https://t.co/SNoSfSofzv pic.twitter.com/Vh6LqG1hQp