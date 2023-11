“Cuando estaba en México pensaba que defendía”: Johan Vásquez chocó con la realidad de Europa

El fútbol mexicano es uno de los torneos de mayor nivel de Concacaf. Junto a la MLS, la Liga MX se pelea ese rótulo en la región. Sin embargo, el nivel del fútbol mexicano se queda corto con el del primer nivel de las . Johan Vásquez en Italia es un claro ejemplo de ello.

Johan Vásquez era uno de los defensores más destacados en la Liga MX. Su rendimiento con la camiseta de Pumas de la UNAM le permitió dar el salto al Viejo Continente con el Genoa. Pero su adaptación no fue fácil.

El destacado defensor mexicano reconoció que tuvo que aprender a defender en Italia, pues el nivel de exigencia era mucho mayor al del fútbol azteca. Vásquez reveló las dificultades en los primeros entrenamientos con el Genoa.

“Yo, cuando estaba en México, pensaba que defendía, que hacía muy bien las coberturas, pero cuando llegué acá (Italia), la vida y el fútbol te dan una cachetada de la que hay que aprender, hay que seguir aprendiendo muchas cosas“, señaló en entrevista con TUDN.

Johan Vásquez fue señalado en sus comienzos

Para ese entonces, Johan Vásquez era dirigido por Davide Ballardini, entrenador del conjunto genovés. Este estratega dejaba expuesto al mexicano en los entrenamientos por sus constantes “regaños” ante los baches defensivos que dejaba el exjugador de Pumas de la UANM.

“Recuerdo en mis primeros entrenamientos en Genoa, me daba un poquito de vergüenza a mí porque el míster me paraba y decía mi nombre en voz alta y me decía las cosas no se hacen así, como si el entrenamiento solo fuera para Johan Vásquez”, recordó.

Desde su llegada al fútbol italiano en 2022, Johan Vásquez ha jugado para el Genoa y el Cremonese. El defensor mexicano acumula más de 70 partidos en el fútbol italiano. El azteca registra más de 6,000 minutos en la Serie A. A pesar de su difícil periodo de adaptación, Vásquez se ha ganado un lugar en el rígido y áspero fútbol italiano.

Johan Vásquez 🇲🇽 jugó 90’ en la victoria de Genoa ante Hellas Verona de 1-0 en Serie A 🇮🇹.



– 4 despejes ⚔️

– 1 intercepción 🧱

– 2 entradas 🧲

– 27/39 pases precisos (69%) 👟

– 2 pases clave 🔑

– 4/9 balones en largo 🎯

– 5/6 duelos en el suelo ganados 🛡️

– 2/10 duelos… pic.twitter.com/Kvsia0HaFO — Julio Rodríguez (@julioordz10) November 11, 2023

