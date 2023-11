Joe Manganiello es captado de paseo en Florencia con la modelo Caitlin O’Connor, ¿ya encontró el amor?

Todo parece indicar que el amor a tocado a la puerta del actor Joe Manganiello nuevamente. Y es que a meses de anunciar su separación de Sofía Vergara, fue captado dando un romántico paseo en compañía de la actriz Caitlin O’Connor.

La estrella de ‘Magic Mike’ y la joven histrionisa no pasaron desapercibidos ante las miradas curiosas de los turistas que, al igual que ellos, gozaban de una noche en Florencia, Italia.

En las imágenes que salieron a la luz se aprecia a Manganiello mientras sostiene una sombrilla y a su adorada amiga canina ‘Bubbles’. Por su parte, Caitlin O’Connor camina a su lado tomada de su brazo con una sonrisa en el rostro.

A pesar de la sorpresa que supuso ver a los famosos juntos y acaramelados, hasta el momento se desconoce si han decidido darle una oportunidad al amor, sobre todo a solo unos meses de que el histrión hiciera pública su separación de Sofía Vergara.

Joe Manganiello and Caitlin O'Connor. pic.twitter.com/4UA5JeWUEI — Miss News (@MissNews5) November 15, 2023

Recordemos que fue a finales del mes de julio que el galán solicitó el divorcio a la estrella de “Modern Family” ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, citando “diferencias irreconciliables” demasiado familiares, según documentos revisados por The Times.

Sin embargo, no todo han sido noticias negativas para Joe Manganiello, ya que fue el elegido para ser el anfitrión del nuevo show de NBC “Deal or No Deal Island”.

Dicho reality es una nueva versión del clásico juego en el que 13 jugadores son transportados a una isla privada en la que compiten por dinero en efectivo a través de diversas pruebas que los llevan al límite.

