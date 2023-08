Joe Manganiello estrena tatuaje y aseguran que se trata de una indirecta para Sofía Vergara

El nombre de Joe Manganiello no ha dejado de ser noticia luego de anunciarse que tras de cinco años de matrimonio y una relación envidiable, decidió poner fin a su matrimonio con la actriz colombiana Sofía Vergara.

De la mano de esta noticia salieron a la luz diversos informes en los que se aseguraba la causa de su separación; no obstante, la ex pareja no ha salido a dar declaraciones que apunten hacia una dirección en particular.

Este hecho no ha evitado que las miradas sigan a los famosos a donde quiera que vayan y los vuelvan el blanco de especulaciones. Una de las más recientes ha tenido como protagonista a Joe Manganiello, quien recientemente estrenó un tatuaje en el antebrazo con unas palabras en armenio.

Las primeras imágenes de la pieza que ahora decora su cuerpo salieron a la luz a través del perfil del tatuador Ruben Malayan: “Mi último trabajo, hasta ahora el de mayor escala, Հրեշտակ(Ángel) para Joe Manganiello, ¡quien estoy seguro lo lucirá con orgullo!”, escribió el artista.

No pasó mucho tiempo antes de que los internautas comenzaran a especular sobre el significado detrás de su nuevo tatuaje, augurando que se trataría de una indirecta para la estrella de “Modern Family”.

Sin embargo, dicha teoría quedaría descartada, pues las letras que en español serían traducidas como “Ángel” están dedicadas a ‘Bubbles’, la perrita que el actor compartía con Sofía Vergara y que la actriz terminó por dejar a su cargo tras el divorcio.

“Ni en un millón de años Joe se separaría de su perro Bubbles y Sofía es muy consciente de ello. Joe dijo que Sofía fue amable al permitirle quedarse con Bubbles después de su ruptura”, reveló una fuente cercana a la pareja a solo unos días de que se anunciara su separación.

