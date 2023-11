El grupo NSYNC se presenta en la premiere de la película “Trolls Band Together”

Este viernes se estrena en Estados Unidos “Trolls Band Together”, la tercera parte de la saga de filmes que comenzó en 2016; con motivo de ello, los integrantes del quinteto pop NSYNC asistieron a la premiere, que se llevó a cabo en Los Ángeles (ellos interpretan el tema principal, “Better Place”). Desde hace unos meses surgieron rumores de su reunión, siendo ésta confirmada durante la entrega de los VMAs de MTV.

Los integrantes de NSYNC (Lance Bass, JC Chasez, Chris Kirkpatrick, Justin Timberlake y Joey Fatone) posan para los fotógrafos en la premiere de “Trolls: Band Together”. (Foto: VALERIE MACON / AFP / Getty Images)

El grupo no grababa desde hace más de 20 años, y esta nueva canción se lanzó el 29 de septiembre, marcando su regreso a la escena musical. A pesar de contar con buenas críticas, “Better Place” no tuvo un gran impacto tras su estreno, porque los integrantes (Justin Timberlake, Lance Bass, JC Chasez, Chris Kirkpatrick y Joey Fatone) no podían hacer la promoción adecuada debido a la huelga de actores de Hollywood; ésta ya terminó, con lo cual el sencillo podría tener más fuerza en los charts en las próximas semanas, junto con la exhibición del filme, dirigido por Walt Dohrn y que cuenta en su elenco con las voces de Timberlake, Anna Kendrick, Camila Cabello, Troye Sivan y Amy Schummer.

Hace siete años Justin produjo el soundtrack de la primera película de “Trolls”, y el tema principal “Can’t Stop The Feeling” fue un éxito número 1, al grado de obtener una nominación el premio Oscar como Mejor Canción Original. Él también se ha hecho cargo de la banda sonora de esta nueva cinta, y ahora muchos de los fans de la boy band esperan que su nuevo sencillo también sea considerado por la Academia.

La premiere de “Trolls Band Together” es el primer evento público al que Timberlake ha acudido luego de la polémica generada por el libro de memorias de su ex pareja Britney Spears, titulado The Woman In Me. Se le menciona en varios pasajes, incluyendo uno en el que la princesa del pop se somete a un aborto y otro en el que se expone su infidelidad. Hace algunas semanas el cantante fue captado junto con su familia de vacaciones en Cabo San Lucas, México, pero hasta el momento no ha hecho ninguna declaración al respecto.

Lance Bass, otro integrante de NSYNC, defendió a Justin de los ataques hechos por los fans de Britney Spears, y en una reciente entrevista que le hizo el sitio TMZ dijo: “Mira, todos tienen su propia opinión. Sólo siento que ahorita el mundo está lleno de odio, que necesitamos practicar un poco de perdón. Britney lo hizo, así que tomemos nota de ello…Todos merecen contar su historia, ella lo hizo, y espero que los fans puedan de nuevo encontrar algo de perdón”.

