Britney Spears volvió a insinuar que habrá segunda parte de su libro, e informó que ha escrito una nueva canción

Britney Spears se ha mostrado tan satisfecha con los resultados de su libro de memorias The Woman in Me, que ha vuelto a escribir sobre una posible segunda parte del mismo (algo que de manera oficial no ha sido confirmado por la editorial que publicó ese trabajo). En un mensaje que compartió en su cuenta de Instagram -y que posteriormente borró-, la cantante mostraba la foto de un hombre tocando un tambor, y la acompañó con el siguiente texto: “¡El humor es la cura para todo! ¡Continúa tocando! El Volumen 2 será lanzado el año próximo…¡Prepárense!”

La princesa del pop también publicó una foto de su rostro -tomada del videoclip de su canción “Overprotected”– que complementó con otro mensaje, informando que ha vuelto a componer canciones: “¡¡¡Escribí una nueva canción !!! ¡¡¡“Hate you to like me”!!! No hay problemas con nadie… ¡¡¡Simplemente es acerca de ser una narcisista de una manera reivindicada y con derecho propio!!! Es acumular interés dando ego con los ojos cerrados, porque escucho a gente importante hacer eso estos días”. 🎯😉

Mientras tanto, la aceptación del libro de memorias de Britney Spears lo ha convertido en un best-seller, al grado de que ella misma comentó que era “la colección de memorias de una celebridad más vendida en la historia”. Desde principios de este mes la artista había informado que se encontraba trabajando en una posible secuela, y en un post escribió:: ““Cabalgando y escribiendo ✍🏻 !!! Es todo lo que estoy haciendo por el momento … volumen 2 después del 1 🙈🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️ !!!” #TheWomanInMe

