Joe Manchin asegura que demócratas y republicanos se han olvidado de representar a los ciudadanos

Impulsado por la idea de abandonar el Partido Demócrata, Joe Manchin, senador por Virginia Occidental, reconoció sentirse un tanto decepcionado al ver que los dos partidos que han gobernado a la nación han dejado de pensar en el bienestar de los ciudadanos y ven a la política sólo como negocio.

Durante una entrevista concedida a la cadena televisión CNN, Joseph Manchin III se refirió a la encarnecida lucha librada entre demócratas y republicanos por hacerse del control del poder para definir el destino de la nación sin tomar en cuenta los intereses de la población.

“El negocio de la política se ha vuelto tan grande porque el modelo de negocio es un negocio demócrata y un negocio republicano y, hasta cierto punto, realmente se olvida de la gente. Lo único que quieren es que 51% o más sean mayoría y luego hacen mucho daño tratando de llegar allí”, expresó.

Manchin incluso se atrevió a mencionar que, pese a formar parte del Partido Demócrata, siempre ha luchado por defender su línea de pensamiento, lo cual en muchas ocasiones le ha generado problemas.

“Nunca me he considerado un demócrata de Washington. He sido una persona muy independiente. Podrían echarme y, quién sabe, podrían hacerme un favor, no lo sé”, manifestó.

Joe Manchin parece estar cansado de luchar con la línea de pensamiento que le intenta marcar Washington. (Kevin Dietsch / Getty Images)

Recientemente, el continuo defensor de las industrias de combustibles fósiles que operan en la nación dio a conocer que al culminar su periodo de gestión el próximo año no se postularía para reelegirse en el escaño que ocupa desde 2010.

Dicha decisión despertó la sospecha de que Joe Manchin podría seguir los pasos de Robert F. Kennedy Jr y también lanzarse como candidato independiente en busca de la presidencia, lo cual no da por descartado.

Aunque desde hace tiempo el senador de Virginia Occidental ya no es bien visto por varios de sus compañeros de partido, su idea de renunciar a los demócratas sería otro fuerte golpe para las aspiraciones de Joe Biden de reelegirse al frente de la Casa Blanca, pues atentaría en contra del modelo de unión que se intenta proyectar ante los votantes.

Sin embargo, un impacto mayor sería ver a Manchin tratando de echar abajo el modelo de nación del partido al cual sirvió a lo largo de varias décadas, lo cual terminaría por beneficiar a los republicanos.

Sigue leyendo:

* El controversial senador demócrata Joe Manchin no se presentará a la reelección

* Joe Manchin impulsa una propuesta para restablecer el código de vestimenta del Senado

* Una posible postulación de Joe Manchin a la presidencia desata temor entre los demócratas