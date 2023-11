“Me llena de alegría”: Colombiano Luis Quiñones respalda a Julián por naturalizarse e ir al Tri

Luis Quiñones, delantero de los Tigres de la UANL, respaldó la decisión de su compatriota Julián Quiñones de naturalizarse mexicano y defender la camiseta del Tri por encima de la colombiana.

En una entrevista para ESPN, el seleccionado colombiano dijo estar muy contento por Julián Quiñones, ya que sabe que representar a México es algo que deseaba desde hace tiempo y aseguró que le aportará mucho al combinado tricolor.

“Me llena de alegría su decisión de haber elegido a México, un país que le abrió las puertas, recibió muy joven, aprendió de las costumbres mexicanas, del futbol mexicano, un jugador que explotó, merecía eso porque siempre lo buscó, lo trabajó y me llena de alegría verlo triunfar, verlo en un equipo grande (refiriéndose al América), marcando goles y creo que le va ayudar mucho a la Selección, con sus cualidades va a aportarle mucho a México”, manifestó.

Luis Quiñones recordó que Julián pasó momentos complicados debido a las lesiones, pero enfatizó que poco a poco ha recuperado su nivel y que, incluso, ganó un bicampeonato con Atlas, algo que parecía imposible para los rojinegros.

“Tuvo un paso donde las lesiones no lo ayudaron mucho, porque en un torneo mostró sus cualidades y pasa esa lesión donde lastimosamente frena ocho meses, se va al Atlas y sabemos lo que mostró y consiguió.

“En América sigue por esa senda, sigue demostrando que ya es un jugador maduro que puede estar en un equipo y consolidarse, es un jugador de primera que está para grandes cosas”, añadió.

Luis y Julián Quiñones jugaron juntos en los Lobos BUAP en el 2017. Crédito: Imago7

Sobre el tema concreto de la selección mexicana, Luis Quiñones opinó que su paisano se ha ganado la convocatoria y que el paso de naturalizarse fue por el amor que Julián le tiene a México.

“En el futbol para mi es una decisión normal naturalizarse, si el jugador tiene esas ganas y deseo, si va a portar a la selección no creo que haya ningún problema, todos merecemos una oportunidad, para eso trabajamos todos los días y creo que el que toma esa decisión de jugar para México u otra selección es porque tiene un sentimiento propio hacia ese país, creo que es algo bueno”, explicó.

“Todos lo hacen por un orgullo y deseo de contribuirle a un país que nos ha dado todo a nosotros, llevamos muchos años aquí y somos agradecidos con este país, con la gente que nos ha ayudado, es con ese pensamiento de devolverle a ellos todo lo que nos han dado a nosotros, tienen que mirar de otro modo, ayudar a los que se nacionalicen para que ellos puedan ayudar a la selección y la selección siga creciendo más”, acotó.

Finalmente, hablando particularmente de su caso, el artillero de Tigres confesó que él nunca pensó en defender la camiseta de México, porque recién llegado a tierras aztecas fue convocado al conjunto cafetero y aceptó con gusto, debido a que desde niño soñaba con vestir la camiseta de Colombia.

“No lo pensé nunca, desde que llegué acá siempre tuve la ilusión de representar a mi país, me tocó rápido, en mi primer año acá tuve la oportunidad de llegar a la selección, no es como que tuve un tiempo más largo para poderlo pensar, para ver si podía, me tocó ir a la selección de mi país, que para mí es un orgullo como persona, como jugador y orgulloso de él de que haya elegido a México, lleva muchos años aquí, sé que le va a ir bien y le va a ayudar mucho a la selección” concluyó el jugador que compartió vestidor con Julián Quiñones en Lobos BUAP y en Tigres.

Sigue leyendo:

· Julián Quiñones cuenta cómo rechazó a Colombia para jugar con la selección de México

· Julián Quiñones asegura que lo dará todo por México: “Voy a partirme la ma…”

· Futbolistas el Tri reciben con buen ánimo a Julián Quiñones: “Es un mexicano más”