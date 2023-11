Se anuncian los artistas que actuarán en la entrega de los Billboard Music Awards

El 19 de noviembre se llevará a cabo en Los Ángeles la entrega de los Billboard Music Awards, que reconoce a los principales exponentes musicales que obtuvieron las mejores ventas a lo largo de todo este año. Ya se han dado a conocer los artistas que actuarán en la ceremonia, entre los cuales destaca una sorpresa navideña.

El cantante mexicano Peso Pluma interpretará la canción “Rubicon”, mientras que Bebe Rexha actuará junto con el DJ francés David Guetta. Habrá dos grupos de K-pop: Stray Kids y NewJeans; Morgan Wallen representará el estilo country, y una de las actuaciones más esperadas es la de la colombiana Karol G, que con su álbum Mañana Será Bonito ha causado sensación a nivel mundial. La canadiense Tate McRae también estará presente, interpretando su éxito “Greedy”.

Apenas el día de hoy se dio a conocer que Mariah Carey será el momento estelar en la ceremonia, pues interpretará su clásico “All I Want For Christmas Is You”. Esta será la primera vez en que la artista cante ese tema en una entrega de premios. Taylor Swift es la principal finalista, con nominaciones en 20 categorías; le siguen Morgan Wallen y SZA (con 17) y The Weeknd (con 16).

Principales finalistas y categorías de los Billboard Music Awards

Artista: Drake, Luke Combs, Morgan Wallen, Taylor Swift

Artista Nuevo: Zach Bryan, Peso Pluma, Jelly Roll, Ice Spice, Bailey Zimmerman

Artista Masculino: Drake, Luke Combs, Morgan Wallen, The Weeknd, Zach Bryan

Artista Femenina: Beyoncé, Miley Cyrus, Olivia Rodrigo, SZA, Taylor Swift

Dúo o Grupo: Eslabón Armado, Fifty Fifty, Fuerza Regida, Grupo Frontera, Metallica

Artista Latino: Bad Bunny, Eslabón Armado, Fuerza Regida, Karol G, Peso Pluma

Artista Latino Masculino: Bad Bunny, Peso Pluma, Rauw Alejandro

Artista Latina Femenina: Karol G, Rosalía, Shakira

Dúo o Grupo Latino: Eslabón Armado, Fuerza Regida, Grupo Frontera

Canción del Hot 100: Taylor Swift (“Anti-Hero”), SZA (“Kill Bill”), Morgan Wallen (“Last Night”), Miley Cyrus (“Flowers”), Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage (“Creepin'”)

La entrega de los Billboard Music Awards 2023 se transmitirá por las redes sociales de Billboard el 19 de noviembre; hasta el momento no se ha dado a conocer si alguien conducirá el evento.

