“No pensé que iba a poder seguir hacia adelante”: Jackie Guerrido habla sobre la despedida más dolorosa de su vida

La periodista Jackie Guerrido es una de las estrellas de Univision más queridas por el público gracias al carisma y profesionalismo que la han respaldado a lo largo de su carrera. Como resultado del apoyo recibido por parte de sus fanáticos, la famosa se ha mostrado cada vez más abierta a compartir uno que otro detalle sobre su vida privada.

Tal fue el caso de su más reciente entrevista en el pódcast ‘Bromeando’ de los hermanos Rivera, Juan y Rosie, donde habló como nunca antes sobre uno de los momentos más dolorosos dentro de su vida: la muerte de su hermano.

“El que más me ha sacudido, que me ha tirado al piso, que he aprendido… fue la partida de mi hermano, que fue hace 2 años”, reveló ante las cámaras. “Nunca pensé que yo iba a poder seguir hacia adelante”, detalló.

Sin embargo, con el paso del tiempo Jackie Guerrido ha aprendido a tomar esta pérdida como una enseñanza de vida que le permite ver la vida desde otra perspectiva.

“Yo creo que me he desatado mucho de cosas que antes pensaba que eran importantes, como dicen menos es más y eres feliz con lo que tal vez pensaste antes que no lo ibas a ser”, reflexionó sobre este duro momento en su vida.

“Tenemos compasión, ya caminas con más fe que antes, tenemos mejor propósito, ya lo que era importante ya no lo es, ya lo material es como que si está amén pero si no está esto es lo que cuenta: el valor que nos tenemos”, recalcó a Rosie y Juan Rivera.

A pesar de que se encuentra en un mejor momento emocionalmente, la famosa no descartó que hay momentos en los que su partida la afecta de sobremanera: “Es como una brisa que te da donde sea, te caes y lloras (…) A veces me pasa, yo estoy en Primer Impacto, llego súper bien y cuando voy a ir al aire ese recuerdo… Cuando ya termina mi segmento ya ahí lloras“, finalizó.

