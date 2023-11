Dan 90 años de cárcel a la instructora de yoga Kaitlin Armstrong por crimen pasional en Texas

Un crimen pasional en el estado de Texas ocurrido en mayo de 2022 llegó a su conclusión con la condena de la instructora de yoga Kaitlin Armstrong, quien fue sentenciada a 90 años de prisión por haber asesinado a Moriah Wilson, una ciclista profesional quien había salido con su novio el día de los fatídicos hechos.

Pese a los esfuerzos de la defensa de Armstrong de querer convencer al jurado de que su clienta no había asesinado a la emergente estrella del ciclismo, éste no creyó en la teoría de otro asesino y declaró culpable a la mujer, quien está próxima a cumplir 36 años. Además le ordenó pagar una multa de 10,000 dólares, según informó CNN.

A la corte llegaron los amigos y familiares de Wilson, se sentaron en primera fila y se abrazaron tras escuchar el veredicto, pero en la misma sala se vivió otra situación, la familia de la maestra de yoga, su madre y su hermana, lloraron tras escuchar la sentencia, mientras su padre permaneció en silencio, según dio a conocer la cadena Telemundo.

Guillermo González, fiscal adjunto del condado de Travis, dijo al jurado que Armstrong “es una persona que tuvo tiempo para pensar, meditar y calcular sus acciones”, por lo que era hora de que rindiera cuentas. Pero Christie, la hermana de la ahora sentenciada tiene otra opinión y dijo que siempre “fue una persona especial” a quien admira y aseguró que no es una mala persona.

Otra voz se hizo escuchar en la corte, la de la madre de Wilson, quien dijo que su hija tenía una gran fuerza desde el día en que nació, que vivió todos los días como si fuera el último “Ella nunca perdió el tiempo, es como si supiera que su vida sería corta”.

El crimen contra la joven ciclista

Moriah Wilson tenía 25 años, en otoño de 2021 tuvo un breve romance con Colin Strickland, un ciclista que era novio de Armstrong, con quien solía tener pausas en la relación, en una de ellas comenzó a salir con la joven, quien su último día de vida volvió a verlo.

De acuerdo con la narrativa de los hechos, la víctima estaba en Texas porque participaría en una carrera en Austin, en la cual se perfilaba como favorita, vio a su exenamorado, pero al llegar al AirBnB en el que se hospedaba fue atacada a balazos, recibiendo disparos en la cabeza y en el corazón. Una de sus amigas la encontró y trató de reanimarla, pero ya había muerto.

Los investigadores llegaron hasta Armstrong debido a que los análisis de balística revelaron una coincidencia entre el arma usada para el crimen y una que Strickland le regaló a su novia. Además, la camioneta de la maestra de yoga fue captada por una cámara de seguridad cerca del sitio en el que ocurrieron los hechos.

Para ese entonces Armstrong ya no estaba en el país, no había rastros de ella, fue hasta octubre de 2022 cuando fue localizada en Costa Rica, país al que ingresó con un pasaporte prestado, allí se realizó una cirugía de nariz y un cambio de look para evadir a las autoridades, algo que finalmente no logró.

Sigue leyendo:

– Maestra de yoga fugitiva acusada de asesinar a la ciclista amante de su novio fue capturada en Costa Rica.

– Profesora de yoga es acusada de asesinar a estrella de ciclismo mundial en un ataque de celos.