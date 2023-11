Entre demandas y casinos: todo listo para el GP de La Vegas, con Charles Leclerc de primero ante un crítico Max Verstappen

Luego de inconvenientes en las pistas, descuentos a última hora por las entradas para evitar demandas, entre otros inconvenientes, por fin se correrá el GP de Las Vegas, el nuevo paraíso del deporte y que verá otro gran evento este año y superando las adversidades, pero con muchas anécdotas desagradables para la historia.

Charles Leclerc de Ferrari firmó la pole con una ventaja de 44 milésimas sobre su compañero de equipo, el español Carlos Sainz, quien no podrá estar a su lado en la parrilla de salida por tener una sanción de diez posiciones después del incidente que sufrió el viernes con una tapa de alcantarilla del circuito, en su lugar estará un Max Verstappen, relajado y crítico campeón que partirá en la segunda casilla luego de registrar el tercer mejor tiempo.

Carlos Sainz Jr. fue sancionado con 10 puestos en el GP de Las Vegas. Foto: DARRON CUMMINGS/POOL/AFP via Getty Images.

Las críticas de Verstappen al GP de Las Vegas y el show de la carrera

“Me encanta Las Vegas, pero no para manejar un Fórmula 1. Me gusta salir, tomar unas copas, poner todo al rojo o lo que sea, ya sabes, estar un poco loco, tener buena comida”, dijo Max Verstappen, que no perdió la más mínima oportunidad de criticar este circuito tan accidentado.

Por su parte, el mexicano Checo Pérez, se mostró enfadado por la estrategia de su equipo, también se quejó del circuito y saldrá desde la posición número 11. Un gran anuncio de Google, una enorme iluminación, casinos, etc; todo adorna a Las Vegas, en un premio muy accidentado.

La publicidad de Google Chrome en el Sphere para el GP de Las Vegas. pic.twitter.com/zrnweBgThF — Informe Orwell (@InformeOrwell) November 18, 2023

Todo listo para el show en Las Vegas

Las Vegas es la tercera carrera que se corre en Estados Unidos y cuenta con un circuito de más de seis kilómetros, instalado sobre la ‘ciudad que nunca duerme’ que estará rodeado por las luces de los más enormes casinos, hoteles y de la impresionante Esfera en medio del ahora nuevo “paraíso deportivo”.

La Fórmula 1 llega a Las Vegas este 19 de noviembre. /Foto: EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN.

Max Verstappen partirá de tercero en Las Vegas. Foto: EFE/EPA/DARRON CUMMINGS / POOL.

Charles Leclerc parte de primero en el circuito de Las Vegas. Foto/ Jared C. Tilton/Getty Images.

Sigue leyendo:

. Sergio “Checo” Pérez y Max Verstappen vestirán de Elvis Presley en el Gran Premio de Las Vegas

. ¿Por qué Max Verstappen no le dará una mano a “Checo” Pérez en el cierre de temporada de la F1?

. Charles Leclerc sorprende y prepara una torta de chilaquiles previo al Gran Premio de México