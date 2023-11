George ‘Funky’ Brown, baterista de Kool & the Gang fallece a los 74 años

Este viernes, George “Funky” Brown, baterista y miembro fundador de Kool & the Gang, la icónica banda neoyorquina de R&B, funk y disco, falleció a los 74 años en Los Ángeles tras una prolongada lucha contra el cáncer de pulmón.

Junto a Robert “Kool” Bell, su hermano Ronald Bell en el saxo y el vocalista James “J.T.” Taylor, Brown coescribió éxitos duraderos como “Jungle Boogie”, “Hollywood Swinging”, “Celebration” y “Get Down on It”. Su contribución fue fundamental para el desarrollo del distintivo sonido de la banda, que fusionaba jazz, soul, funk, rock y pop.

Según informes de Deadline, la afinidad temprana de Brown por bateristas de jazz como Elvis Jones y Art Blakey se manifestó cuando conoció a su vecino, el tecladista Ricky West, y al trompetista Robert Mickens. En 1969, la banda oficialmente adoptó el nombre Kool & the Gang, consolidando su distintivo estilo musical.

La fama llegó en 1973 con el lanzamiento de ‘Wild and Peaceful’, álbum que incluía éxitos como ‘Jungle Boogie’, ‘Funky Stuff’ y ‘Hollywood Swinging’. Durante las décadas del 70 y 80, la banda acumuló una serie de hits, incluyendo “Ladies’ Night”, “Joanna”, “Cherish” y el icónico “Celebration”.

Con dos premios Grammy, uno de ellos por su contribución a la banda sonora de “Fiebre de sábado por la noche”, y siete premios American Music Awards, Kool & the Gang se estableció como una de las bandas más influyentes de su género. Con más de 7 millones y medio de discos vendidos solo en Estados Unidos y 70 millones a nivel mundial, su impacto perdura.

George “Funky” Brown dedicó 59 años a su carrera como compositor y baterista en la banda, dejando un legado musical imborrable. Con su fallecimiento, Robert “Kool” Bell se convierte en el único miembro fundador que perdura, marcando el fin de una era en la historia de la música.

Kool & The Gang lanza nuevo álbum People Just Wanna Have Fun

Recientemente, Kool & the Gang, el influyente grupo de R&B y funk, lanzó “People Just Wanna Have Fun”, su 34º álbum de estudio compuesto por 15 canciones, disponible desde el 14 de julio. El álbum ofrece una amalgama de estilos que abarcan desde los ritmos característicos de los años 70 y 80 hasta sonidos más contemporáneos, con el pegajoso sencillo “Let’s Party”.

El trabajo incluye la contribución póstuma de los miembros fallecidos Ronald ‘Khalis’ Bell y Dennis ‘D.T.’ Thomas, quienes dejaron su huella en la producción antes de su lamentable partida en 2020 y 2021, respectivamente.

Robert “Kool” Bell, miembro fundador, destaca la diversidad musical del álbum, afirmando que abarca desde el funk hasta temas más jazz, baladas y se aventura en sonidos pop. El álbum es un viaje a través de décadas musicales, consolidando la esencia ecléctica de Kool & the Gang.

A pesar de que el grupo inició el proyecto hace cinco años, gran parte del trabajo se llevó a cabo durante el apogeo de la pandemia. George “Funky” Brown, otro miembro fundador, señala que se implementaron precauciones para garantizar la seguridad durante la grabación, incluyendo la realización de sesiones en vivo, evitando envíos aéreos y siguiendo estrictos protocolos sanitarios.

Además del lanzamiento del álbum, el grupo se prepara para la publicación del libro de Brown, “Too Hot: Kool & the Gang & Me”, programado para llegar a las librerías el 11 de julio de 2023. Asimismo, anuncian la gira “Kool and the Gang Rock the World Tour”, que comenzará el 5 de mayo con presentaciones en Las Vegas, Londres, Bulgaria y otros destinos internacionales.

En el horizonte, el próximo año, Kool & the Gang celebrará su 60 aniversario. Fundada en 1964, la legendaria banda de soul ha acumulado dos premios Grammy, ha sido honrada en el Songwriters Hall of Fame y cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Su longevidad y éxito continúan marcando pauta en la industria musical.

Sigue leyendo:

Subastan el traje blanco de John Travolta de “Fiebre de sábado por la noche”

Honre a Donna Summer aprendiendo a bailar el “hustle”

Famosos y celebridades se reunen en el Super Bowl XLVIII

¡Pitbull, Sofía Vergara y Eugenio Derbez tendrán estrella!