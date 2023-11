Ninel Conde y los 5 bikinazos con los que paralizó las redes

Luego de su personaje en “Fuego en la Sangre”, la cantante y actriz Ninel Conde obtuvo el título de “Bombón Asesino” gracias al tema homónimo que interpretó para dicho melodrama. Desde entonces, la famosa no falla en honrar este sobrenombre con looks despampanantes que comparte en redes sociales.

Es a través de su cuenta oficial de Instagram, la influencer da una mirada a su vida personal, incluyendo aquellos momentos en los que disfruta de escapadas a la playa con amigos o familia.

Como resultado, su comunidad digital obtiene decenas de postales en las que Ninel Conde deja al descubierto sus tributos y comprueba una vez más por qué es considerada una de las mujeres más sensuales del mundo del entretenimiento.

Vitamin Sea

Dando la espalda a la cámara y enfundada en un diminuto bikini neón, así es como se dejó ver Ninel Conde en una de sus publicaciones más populares en su perfil de Instagram. Y es que la famosa presumió sus atributos sin pena o miedo al qué dirán.

Mirada coqueta

La también actriz no dio cabida a las críticas con esta postal desde un destino turístico en una sesión de fotos en la que el glamour no hizo falta. Además del atrevido traje de baño rojo que portó para la ocasión, optó por agregar unos accesorios de brillantes con los que elevó su look.

Beach life

“Cada ola es una oportunidad para comenzar de nuevo”, escribió la mexicana para acompañar esta publicación en la que se le ve posando de perfil mientras luce un flamante bikini azul eléctrico que resalta el tono bronceado de su piel, ¡de paso evidenció su figura!

Domingo en la naturaleza

Una mirada coqueta fue lo que bastó para que el público cayera a los pies de Ninel Conde, quien regaló taco de ojo a los internautas con esta sesión fotográfica en la que su figura de reloj de arena fue la estrella del show.

Bikini radiante

“Bella siempre corazón”, “Cada día más perfecta, mi morena de fuego”, “Que preciosa y qué hermosa te ves”, “Omg la más linda”, “Con el tiempo amaneces más linda” y “Eres hermosa”, son algunos de los piropos que recibió Ninel Conde luego de presumir su abdomen ‘de acero’ en estas postales de la playa.

