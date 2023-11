Ronald Acuña Jr., el muchacho de la Sabana que superó las adversidades para hacer historia en la Gran Carpa

Cuando Ronald Acuña Jr. firmó con los Bravos de Atlanta a los 15 años por $100,000 dólares, las expectativas no eran tan altas, a pesar de venir de un pueblo como La Sabana del estado La Guaira en Venezuela, que ha dado grandes nombres para el béisbol venezolano, tal es el caso de Kelvim Escobar, Alcides Escobar, José Escobar, entre otros.

Con apenas 25 años, el venezolano se ha logrado consagrar como novato del año, y esta temporada se llevó el MVP de la Liga Nacional de manera unánime. Por si fuera poco, el muchacho inauguró el club de 40-70, hecho inédito y que quedará marcado en la historia de la Gran Carpa para siempre.

Ronald Acuna Jr. en acción con los Atlanta Braves. Foto /Rich Schultz/Getty Images.

Acuña Jr. viene de una familia de peloteros, su padre fue un destacado bateador de la Liga Venezolana, sin embargo no logró llegar más lejos y el muchacho humilde firmado por una discreta cantidad seguía siendo la esperanza de la familia. Fue así como desde Atlanta se pusieron las pilas y le ofrecieron un contrato de $15 millones de dólares, una cifra que sigue siendo una ganga si se toma en cuenta todo lo que ha logrado este talentazo del béisbol latinoamericano.

Ronald Acuña Jr. es un hombre familiar y con una personalidad especial

A pesar de que muchas veces su personalidad no es muy querida por muchos, la fanaticada lo entiende como un tipo de un carácter especial y que se disfruta al máximo el juego, hecho que lo ha ayudado a obtener sus triunfos a tan corta edad. Además es un jugador muy familiar, quedó demostrado cuando se reunió a esperar el veredicto del premio MVP en un video que se hizo viral tras la celebración.

Tras su lesión en 2021, no pudo formar parte activa de lineup de los Bravos que se llevó la Serie Mundial, sin embargo no se amilanó a pesar del confeso temor que sentía, su madre fue un gran apoyo en este proceso.

“Por la manera en que yo corría no sabía si iba a volver a jugar al mismo nivel antes de lesionarme. Siempre me quedaba esa duda. Le preguntaba a mi mamá llorando que iba a volver a jugar, que ya no quería jugar más, entonces no sabía si iba a ser el mismo pelotero que era en 2021″, confesó el venezolano en una entrevista con Albert Pujols para ESPN.

“Me siento privilegiado de estar con mi familia, super agradecido de todo el apoyo desde el día uno, agradecido con Dios, me siento muy emocionado”, aseguró después de ganarse el MVP, también confesó que le fue más complicado robar bases antes que dar cuadrangulares.

Un momento único: Ronald Acuña jr. junto a su familia celebrando su premio MVP. ❤️ pic.twitter.com/ICK2dPX2Jk — MLB Venezuela (@MLBVenezuela) November 17, 2023

Ronald Acuña Jr. quiere titularse en Venezuela

La temporada pasada Ronald Acuña Jr. tuvo problemas en Venezuela durante su estancia con los Tiburones de La Guaira, fue muy criticado por retirarse tras inconvenientes con la fanaticada de los Leones del Caracas. Sin embargo y contra todo pronóstico, Ronald Acuña Jr. luego de ser MVP de manera unánime, se reportó con los Tiburones y espera dar el todo para llevarse el campeonato.

Ronald Acuña Jr. en los entrenamientos con los Tiburones de La Guaira. Foto / FEDERICO PARRA/AFP via Getty Images.

El último campeonato en Venezuela de los Tiburones de La Guaira fue hace 37 años, 12 años antes de que Ronald Acuña naciera, sin embargo este muchacho no cree en imposibles y disfruta estar en su tierra, cerca de su familia junto a quienes superó adversidades y con quienes quiere celebrar un título que espera ansiosa la fanaticada.

En sus últimas declaraciones aseguró que está en Venezuela para ganar con los Tiburones de La Guaira y que si no lo consigue lo volverá a intentar la temporada que viene y así hasta obtener el objetivo, con perseverancia, algo que no le ha faltado en su carrera y que hoy en día lo coloca como quizás el máximo exponente del béisbol en el continente americano y en el top 3 a nivel mundial.

