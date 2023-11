Alerta en el FC Barcelona: Gavi se lesiona la rodilla y sale entre lágrimas en victoria de España

La Selección de España obtuvo una victoria sin atenuantes ante Georgia (3-1) este domingo en el cierre de las eliminatorias para la Eurocopa 2024, pero todo no fue placentero para La Roja que vivió un momento de tensión en la primera parte al ver cómo cayó lesionado Gavi, quien tuvo que abandonar el campo con lágrimas en los ojos.

Con el combinado español sin nada en juego al ya tener asegurado su boleto a la cita europea que se llevará a cabo el próximo año en Alemania, el mediocampista español terminó lastimado en una secuencia de dos jugadas y terminó siendo sustituido en el minuto 26. Primero, chocó con un rival y se lastimó la rodilla derecha.

El cuerpo médico de la selección ibérica lo atendió en el campo del José Zorrilla y recibió el visto bueno para volver a la acción, pero apenas se reincorporó al partido el jugador del FC Barcelona intentó controlar un balón y se volvió a lastima la misma rodilla derecha. En esta oportunidad el dolor fue tal que terminó saliendo del terreno en medio de lágrimas.

Gavi luego de intentar controlar un balón y pisar en falso se llevó las manos a la rodilla derecha. Poco después tuvo que abandonar el encuentro con notables muestras de dolor. (CESAR MANSO / AFP via Getty Images)

“El golpe no fue nada, el problema fue el mal gesto. Fue por el control. Pisó mal y se le fue la rodilla. Esto puede pasar en cualquier situación. Fue un accidente, una desgracia. Estaba perfecto para jugar, estaba fresquísimo y fenomenal. Venía de no jugar el fin de semana y no tenía ningún problema”, aseguró el seleccionador español Luis de la Fuente sobre la lesión de Gavi.

Aunque todavía es muy rápido para determinar qué le ocurrió a Gavi, se especula que el mediocampista de apenas 19 años pueda presentar una rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha. En las próximas horas se le llevarán a cabo los exámenes pertinentes para conocer el verdadero alcance de la lesión, aunque la expectativa es negativa.

De concretarse el peor escenario sería una terrible noticia para el FC Barcelona, que tiene en Gavi una de sus principales armas en la mitad del campo a pesar de su juventud. Si llegase a tener una rotura de ligamentos el mediocampista se perdería lo que resta de temporada con el cuadro catalán y muy probablemente los Juegos Olímpicos y la Eurocopa 2024 con la Selección de España.

Ferran Torres, quien anotó uno de los tres goles de España se lo dedicó a Gavi quien ya había salido del partido por la lesión en la rodilla derecha. (Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

Una victoria en honor a Gavi

La Selección de España cerró la fase de grupo con una clara victoria ante Georgia (3-1) que se vio ensombrecida por la dura lesión de Gavi. Sin embargo, el entrenador de La Roja, Luis de la Fuente aseguró que la tomaron como una motivación para darle una pequeña alegría al mediocampista en medio de un momento complicado en el que se enfrenta a una posible grave lesión.

“Les pedí a los jugadores que siguieran en el partido para rendirle un homenaje al compañero caído. No se podía hacer otra cosa”, comentó el estratega en la rueda de prensa posterior el partido con el que España llegó a 21 puntos, por 17 de Escocia y 15 de Noruega.

El defensor Robin Le Normand (m.4) y Ferran Torres (m.55) pusieron los goles para los españoles que contaron con la ayuda de un autogol de Luka Lochoshvili (m.72), mientras que Khvicha Kvaratskhelia (m.10) había puesto el empate momentáneo para Georgia.

Sigue leyendo:

– Kylian Mbappé convirtió un hat-trick y la Selección de Francia logró una goleada histórica de 14-0 sobre Gibraltar en las eliminatorias para la Eurocopa 2024

– Lionel Messi salió enojado tras el partido contra Uruguay en el que Argentina vio como llegaba a su fin la racha de 25 partidos sin conocer la derrota

– Kylian Mbappé se pronunció sobre el Balón de Oro que ganó el argentino Lionel Messi: “Desde la final del Mundial sabía quién lo iba a ganar”