Lizzo trabaja en nueva música, a pesar de las acusaciones en su contra

En las últimas semanas poco se supo sobre la cantante Lizzo, cuya popularidad ha disminuido a raíz de las acusaciones por acoso sexual y abuso laboral que hicieron en contra de ella varias bailarinas. Su más reciente grabación es “Pink”, un tema incluido en el soundtrack de la película “Barbie”, que no fue promocionado como sencillo.

Ahora Lizzo ha recurrido a su cuenta de Instagram para publicar una selfie que la muestra usando una bata y antes de tomar un baño. El texto que escribió junto a la imagen (que lleva más de 339,000 likes) fue: “Hola. Estoy trabajando en música, en mí misma, en relaciones con la gente y la comida, mi ansiedad, mi cuerpo, mi negocio, y mis problemas de confianza con el mundo…pero son más profundos ahora, más profundos de lo que nunca han sido. Xoxo”.

Fue a principios de agosto cuando las bailarinas Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodríguez acusaron a Lizzo de supuesto acoso sexual, religioso y racial, además de, presuntamente, fomentar en ellas vergüenza por sus cuerpos. La cantante publicó en sus redes sociales un largo mensaje en el que negaba todo: “Estos últimos días han sido desgarradoramente difíciles y abrumadoramente decepcionantes. Mi ética de trabajo, moral y respeto han sido cuestionados. Mi carácter ha sido criticado. Generalmente elijo no responder a las acusaciones falsas, pero éstas son tan increíbles como suenan, y demasiado escandalosas para no abordarlas. Estas historias sensacionalistas provienen de ex empleadas que ya admitieron públicamente que les dijeron que su comportamiento en la gira fue inapropiado y poco profesional”.

Poco después la directora de cine Sophia Nahli Allison se unió a las quejas, narrando una experiencia que tuvo con Lizzo: “Generalmente no comento acerca de cosas relacionadas con la cultura pop. Pero en 2019 viajé un poco con Lizzo para ser la directora de su documental. Me fui después de dos semanas. Fui tratada con una total falta de respeto…Validar las experiencias de otras mujeres de raza negra es profundamente importante para mí. Leer esos reportes hizo darme cuenta de lo peligrosa que fue la situación. Este tipo de abuso de poder sucede con mucha frecuencia. Fui testigo de lo arrogante, egocéntrica y desagradable que es (Lizzo). No estaba protegida y fui lanzada a una situación de m****a con poco apoyo. Desde que hablé de esto, otras personas han compartido de manera privada sus experiencias similares”.

Todo ello tuvo consecuencias, ya que durante un concierto de Beyoncé Knowles ésta omitió el nombre de Lizzo en la canción “Break my soul”. La madre de la ex integrante del grupo Destiny’s Child desmintió que esa acción estuviera relacionada con las demandas, pero las redes sociales se llenaron de críticas. Hace tan sólo unas semanas y por medio de sus abogados, Lizzo (cuyo verdadero nombre es Melissa Viviane Jefferson) presentó una moción para desestimar la demanda de las bailarinas, calificándola como algo inventado. En la solicitud se argumenta que las acusaciones provienen de tres mujeres con “un patrón de mala conducta”, y se presentan 18 declaraciones de miembros del equipo de la cantante.

