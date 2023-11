México próxima sede de Miss Universo 2024

En el certamen de Miss Universo 2023, celebrado el pasado sábado, Sheynnis Palacios de Nicaragua se alzó con la corona, convirtiéndose en la nueva ganadora. Desde el inicio, Palacios captó la atención del público y se posicionó como una de las favoritas durante toda la velada. Antonia Porsild de Tailandia ocupó el puesto de primera finalista, mientras que Moraya Wilson, de Miss Australia, se destacó como segunda finalista.

La noche no solo estuvo marcada por el triunfo de Palacios, sino también por la revelación de la sede del próximo certamen. La elección de México para albergar el Miss Universo 2024 generó gran emoción, especialmente en la comunidad latina. Los organizadores destacaron la riqueza cultural y gastronómica del país, que lo convierten en el lugar ideal para llevar a cabo esta prestigiosa competición.

Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano, compartió la noticia a través de un video minutos antes de anunciar a la ganadora de la 72ª edición. “Me enorgullece anunciarles que el próximo año 2024, el país sede de Miss Universo es México”, expresó Rocha Cantú, invitando al mundo a vivir una experiencia única a través de la cultura, gastronomía, música y lugares turísticos del país.

Aunque la fecha oficial del evento aún no se ha revelado, el anuncio ha generado una ola de comentarios positivos en redes sociales, creando altas expectativas para lo que será uno de los eventos de belleza más relevantes a nivel internacional en el próximo año. La elección de México como sede resalta la diversidad y atractivos que el país ofrece a nivel cultural y turístico.

Lupita Jones revela que podría perder licencia en Miss Universo

Lupita Jones, quien ha ejercido como directora de Miss Universo México durante tres décadas, se encuentra en medio de rumores sobre su destitución, los cuales circularon desde el pasado mes de octubre. Según especulaciones, Cynthia de la Vega, coordinadora de Miss Nuevo León, podría ser su sucesora. La controversia se intensificó tras el desempeño de Melissa Flores, la representante mexicana en el certamen, quien no logró llegar a la etapa final.

En respuesta a la creciente polémica, Lupita Jones decidió abordar el tema mediante un video publicado en sus redes sociales. En este, expresó: “Durante los últimos meses he estado recibiendo muchos mensajes pidiendo la situación. Les quiero decir que si no hablé antes fue porque, en primer lugar, Miss Universo no me ha confirmado nada, y hasta ahora no lo hacen, aunque todo apunta a que es verdad todo lo que se está diciendo”.

La directora de licencias de Miss Universo le habría comunicado a Jones que, hasta el momento, no hay nada firmado para México el próximo año y que ella sigue siendo la directora. Sin embargo, Jones reconoce que las circunstancias indican la posible existencia de otro director para Miss Universo en México.

Jones, enfocada en la preparación de Melissa Flores, reveló que anticipaba la falta de respaldo para la concursante. “Si no quise decir nada, como les decía, es porque Miss Universo no me ha confirmado nada. Además, no quería afectar la participación de Melissa Flores en México”, advirtió. “También era claro que ante las situaciones que se están presentando con respecto a México, era muy difícil que fueran a dejar que México, como la última reina que traía Lupita Jones, a esta competencia, brillara”.

