Oficial: Marcelo Gallardo fue anunciado como el nuevo DT del Al Ittihad y Karim Benzema

A través de sus redes sociales, el Al Ittihad confirmó a Marcelo Gallardo como su nuevo DT y le dio la bienvenida con un comunicado y otras publicaciones.

A unas horas de que llegue a Arabia Saudita en el vuelo que tomó desde el sábado y ya con contrato firmado, el club donde juegan Karim Benzema, Luiz Felipe y N’Golo Kanté oficializó al “Muñeco” y anticipó su arribo al equipo con dos videos, uno de ellos muy especial, ya que fue musicalizado con la canción Muchachos que se popularizó durante el último Mundial en el que la selección argentina se consagró en Qatar 2022.

En el comunicado se anticipa que el dos veces campeón de la Copa Libertadores y ganador de 14 títulos con River Plate firmó para dirigir al club por 18 meses, aunque aún se desconocen los términos económicos del arreglo.

En las próximas horas llegará Gallardo a la ciudad de Yeda, donde juega el equipo de Los Tigres, para presentarse con la directiva y, posiblemente, dar una conferencia de prensa.

Sin embargo, antes de realizar el viaje a Arabia Saudita, en el aeropuerto de Ezeiza, aún en Argentina, compartió sus primeras impresiones como estratega de su nuevo equipo y explicó por qué aceptó dirigir a una liga emergente como la saudita, cuando tenía ofrecimientos de clubes europeos.

“Es una decisión en base a lo que tiene que ver con lo personal. Hay mucho para desarrollar. Me incentivaron con un gran proyecto de desarrollo, en un lugar donde está todavía con cierta virginidad. Un mercado que me abre un poquito la cabeza, algo diferente, eso me motiva, me proyecta en este tiempo que tengo ganas de volver a trabajar. En ese sentido me embarqué en este desafío lindo que es un descubrimiento total para mí y para todo mi equipo”, explicó.

Sobre el desafío que tiene enfrente, se mostró emocionado porque en unas semanas participará en el Mundial de Clubes.

“Estamos entusiasmados, esa es la realidad. En poco tiempo tenemos un desafío hermoso ya, que es el Mundial de Clubes, que nos pone a prueba muy rápidamente y eso está bueno. Tuve un año bastante quieto, así activarme con entusiasmo es lo que espero hacer y estamos con muchísimas ganas de poder vivir esta experiencia que es distinta a todas”, acotó.

Sobre la responsabilidad que tendrá al dirigir a Benzema y otros futbolistas de talla internacional, comentó: “Son jugadores que tienen muchísima trayectoria, esperemos encontrarnos en estos días y charlar un poquito”.

Esto marcará la vuelta de Gallardo a los banquillos tras más de un año de inactividad, ya que el último partido que dirigió fue el 13 de noviembre del 2022, cuando goleó al Betis 4-0 en un partido amistoso.

Así, “el Muñeco” cerró una etapa gloriosa con River Plate, en la que dirigió durante 425 partidos, con 228 victorias, 111 empates y 86 derrotas, con 756 goles a favor y 367 en contra.

Por su parte, el Al Ittihad marcha en el quinto lugar del campeonato saudita con 24 puntos y a 11 unidades el Al Hilal de Neymar, luego de 13 jornadas, por lo que la misión de Gallardo será no perder unidades y buscar llevarlo a la cima del torneo.

