Ryan García critica a Shakur Stevenson y lo califica de ser arrogante: “Habla mier** de todos”

Ryan García criticó a Shakur Stevenson y lo calificó de ser “muy arrogante” en la vida real luego de su victoria sobre Edwin de Los Santos, que no tuvo grandes emociones para el público y lo coronó campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de las 135 libras.

En una entrevista con Manouk Akopyan, García expresó que Stevenson habla mier** de todos y cree que sabe mucho de boxeo, pero en su pelea del pasado fin de semana le tuvo miedo a De Los Santos porque no tiró golpes y lo aburrió por completo.

“Shakur es muy arrogante, y nunca digo eso sobre nadie, pero él camina por la vida como si su mier** no apestara, habla mier** de todos. Él se siente que es un tipo que sabe todo sobre el boxeo. Bueno, si él sabe todo sobre el boxeo, ¿por qué no pudo pelear con ese tipo (De los Santos)? Le tuvo miedo, no tiró golpes”, dijo.

Shakur Stevenson ha sido muy criticado por su actuación frente a Edwin De Los Santos. Foto: Elsa/Getty Images.

“Por eso que le dediqué ese pequeño tuit de que era aburrido como la mier**. Y todo mundo lo sabe. Yo estaba aburridísimo. Literalmente, tuve la mejor noche de sueño. En todo este campamento de preparación he dormido mal, pero anoche dormí muy bien. Tuve la mejor noche de sueño, lo juro. Yo soy arrogante, pero lo hago de una manera divertida. Yo no hablo mier** solo por hablarla, o por querer ser alguien prepotente. Lo hago cuando es divertido, o la estamos pasando bien, y estamos tratando de vender una pelea. Pero él (Shakur) es arrogante en su vida real”, añadió.

Cabe destacar que Shakur Stevenson ha sido muy criticado por su actuación frente a De Los Santos, a quien derrotó por decisión unánime, en una pelea que muchos calificaron de aburrida porque el estadounidense y el dominicano solo conectaron un total de 105 golpes durante los 12 rounds. Esta victoria le valió al de Newark el título de 135 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el tercero en una categoría de peso diferente.

De acuerdo con declaraciones del promotor Bob Arum a BoxingScene, Stevenson estaba lidiando con varias lesiones, incluida una en el hombro, que le impidió pelear al 100% frente al dominicano en Las Vegas.

“Creo que Shakur tuvo que pelear la pelea que hizo porque creo que tenía algunas lesiones, ese tipo de cosas. Quiero decir, sé que lo tuvimos visitando a los médicos en las semanas previas a la pelea por varias dolencias. Por lo tanto, creo que libró una pelea muy cautelosa. Pero era un apestoso. Fue un sueño, y particularmente después de la pelea anterior (el empate mayoritario entre Emanuel Navarrete y Robson Conceicao), que fue una de las mejores peleas del año”, comentó.

Shakur Stevenson comenzará un nuevo reinado en las 135 libras. Foto: Brandon Magnus/Getty Images.

Ryan García, de 24 años, decidió subir a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte y hará su debut en la nueva categoría. El californiano posee récord de 23 triunfos (19 por nocaut) y un revés.

Por su parte, Shakur Stevenson, de 25 años, se coronó campeón en la tercera división en la que participa al vencer a Edwin De Los Santos. El estadounidense cuenta con marca de 20 triunfos (10 por la vía rápida) y ningún revés.

Sigue leyendo:

· Bob Arum no cree que haya “tanta dificultad” para hacer Teófimo López vs. Ryan García en febrero

· Ryan García asegura que dejará de lado las redes sociales y solo se enfocará en convertirse en campeón

· Óscar de la Hoya advierte a Ryan García y dice que pelea con Óscar Duarte será difícil: “Es una bestia”