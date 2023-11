Carnival Cruises prohíbe de por vida a una mujer que llevaba gomitas de CBD

El sueño de unas vacaciones familiares se convirtió en pesadilla para Melinda Van Veldhuizen, una enfermera practicante y quiropráctica de 42 años de Dallas, Texas, después de que fuera vetada de por vida en Carnival Cruise Line. El motivo detrás de esta prohibición draconiana fue el descubrimiento de gomitas de CBD en su equipaje durante el proceso de embarque en el Puerto de Miami.

Melinda, una pasajera frecuente de cruceros, planeaba celebrar el 21º aniversario de bodas y el último año de secundaria de su hijo a bordo del Horizon Cruise de Carnival en agosto. Sin embargo, sus planes se desmoronaron cuando los agentes de seguridad detectaron cortaúñas en su maleta mediante los rayos X. Pero lo que siguió fue más allá de lo esperado: durante la revisión del bolso, encontraron gomitas de CBD.

Según relató Melinda a The Washington Post y WPLG, las gomitas estaban selladas y las llevaba consigo para ayudarla a conciliar el sueño, como se promocionaba. La situación se complicó aún más cuando fue llevada a un área apartada de su familia para un extenso interrogatorio por parte de la seguridad y la policía. Después de más de dos horas de espera, la noticia llegó: no podría abordar el crucero.

En un giro sorprendente, Melinda afirmó que le preguntaron repetidamente si tenía una receta médica o algún tipo de permiso para llevar consigo el CBD. Ante la incredulidad, explicó que el CBD no requiere receta médica y que no poseía ningún documento especial. Su familia, en solidaridad, optó por no embarcarse sin ella.

Poco después, Melinda recibió una carta de Carnival Cruise Line que anunciaba la prohibición de por vida. En la misiva compartida con los medios, la empresa justificó la decisión, alegando que sus acciones violaron las reglas del barco, interfirieron con la seguridad o el disfrute de otros huéspedes, o causaron daño a Carnival.

El abogado de Melinda, Daren Stabinski, con sede en el sur de Florida, reveló que en un principio la compañía amenazó con hacerla responsable del costo total del pasaje para toda su familia, que ascendía a unos $5,586. Finalmente, Carnival accedió a reembolsar el pasaje del crucero, que rondaba los $1,665.

En respuesta a la situación, un portavoz de Carnival expresó en un comunicado a WPLG: “Lamentamos mucho que esta invitada y su familia no estén satisfechos con el resultado de sus planes de vacaciones, pero estamos siguiendo la ley federal según la cual el CBD se define como una sustancia controlada”. El comunicado enfatizó que su deber es seguir las pautas federales y evitar que los huéspedes lleven artículos prohibidos a bordo.

El CBD, o cannabidiol, es un compuesto no “dañino” de la marihuana que puede derivarse del cáñamo. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades señalan que el Congreso de EE. UU. aprobó una ley en 2018 para legalizar el CBD si proviene del cáñamo, eliminándolo de la Ley federal de Sustancias Controladas. La historia de Melinda plantea preguntas sobre la interpretación y aplicación de estas leyes en entornos turísticos.

