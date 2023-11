Claudia Sheinbaum promete continuar con la Cuarta Transformación de AMLO si llega a la presidencia de México

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, prometió seguir con la construcción de la denominada “Cuarta Transformación”, iniciada por Andrés Manuel López Obrador, en caso de ganar la presidencia de México en 2024.

Al registrarse ayer domingo 19 de noviembre como precandidata única por el partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y de los aliados Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sheinbaum Pardo dijo asumir con responsabilidad el rumbo trazado de la Transformación.

“Asumo la precandidatura a la presidencia con orgullo y compromiso, con humildad, pero con la plena responsabilidad de continuar el rumbo trazado por nuestro pueblo, el de la Transformación que ha iniciado el presidente Andrés Manuel López Obrador“, comentó tras recibir su constancia como candidata única.

Claudia Sheinbaum recibe constancia de precandidata única por la coalición ‘Sigamos haciendo historia’. Crédito: Agencia Reforma

La representante de la coalición ‘Sigamos haciendo historia’, manifestó que el pueblo de México tiene solo dos caminos: el de seguir con la transformación de México o regresar al pasado de corrupción y privilegios.

“Deberá (el pueblo) tomar una decisión: seguir por el camino de la transformación (iniciado por López Obrador a quien calificó como ‘el mejor presidente en la historia del país’) o regresar al pasado, no hay otra opción.(Pero) los mexicanos no queremos reconciliarnos con la corrupción, ni con el pasado de privilegios”, señaló.

Durante su discurso desde la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum dio a conocer 17 acciones con las que dará seguimiento a lo llevado a cabo por el presidente Andrés Manuel López Obrador entre los cuales están: mantendrá la austeridad, la disciplina fiscal y financiera; no va regresar el Estado Mayor Presidencial; no a los grandes salarios para funcionarios; no a las pensiones a expresidentes; no a las condonaciones de impuestos para los ricos; combate a la evasión fiscal; impulso a la infraestructura ferroviaria para el regreso de trenes de pasajeros en casi todo el país, entre otras acciones.

“Vamos a ganar el 2024, vamos por la presidencia, las 8 gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la ciudad, la mayoría calificada en la Cámara de Senadores y Diputados, por las presidencias municipales, hicimos, estamos haciendo y vamos a seguir haciendo historia”, sentenció ante la presencia de gobernadores y políticos de su partido.

Para este lunes 20 de noviembre, Claudia Sheinbaum inicia sus actividades de precampaña en el estado de Veracruz además de dar a conocer en redes sociales su primer spot rumbo a la presidencia de México.

“Hoy iniciamos una nueva etapa con la alegría de saber que vamos por el camino correcto, el de la honestidad y resultados, la construcción de los grandes derechos y el amor al pueblo de México. Les comparto el primer spot de nuestra precampaña a la Presidencia de México”, señala a través de la red social X.

Hoy iniciamos una nueva etapa con la alegría de saber que vamos por el camino correcto, el de la honestidad y resultados, la construcción de los grandes derechos y el amor al pueblo de México.



Les comparto el primer spot de nuestra precampaña a la Presidencia de México. pic.twitter.com/7pBSbGwuY0 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 20, 2023

