Encuentran el primer caso de la enfermedad del “venado zombi”: de qué se trata

En el icónico Parque Nacional Yellowstone, se ha confirmado la presencia de la temida “Enfermedad del Ciervo Zombi”. El descubrimiento fue hecho cuando el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos emitió un comunicado de prensa informando sobre la presencia de la enfermedad en un cadáver de un venado bura adulto. Este fue encontrado cerca del lago Yellowstone, específicamente en la sección sureste del parque.

El ciervo en cuestión fue originalmente capturado en Cody, Wyoming, como parte de un estudio de población. Gracias a un collar GPS que llevaba el animal, los funcionarios pudieron determinar la fecha exacta de su muerte: mediados de octubre de 2023.

El cadáver fue localizado en el Promontorio, una masa de tierra que separa los brazos sur y sureste del lago Yellowstone, donde se recolectaron muestras para pruebas adicionales.

Según el comunicado de prensa, las pruebas realizadas en el Centro de Salud de Vida Silvestre del Departamento de Pesca y Caza de Wyoming dieron positivo para caquexia crónica, también conocida como la “Enfermedad del Ciervo Zombi”. La caquexia crónica es una enfermedad contagiosa y mortal que afecta a los cérvidos, incluyendo ciervos, alces, caribúes, renos y alces.

Cómo se origina la enfermedad de los venados

La enfermedad es causada por una proteína malformada llamada prión, que se acumula en el cerebro y otros tejidos, provocando cambios fisiológicos y de comportamiento en los animales afectados. La transmisión ocurre por contacto directo entre animales o indirectamente a través de partículas infecciosas presentes en el medio ambiente, como heces, suelo o vegetación. También se ha señalado que los animales pueden infectarse si su alimento o pastos están contaminados con priones.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los síntomas en los ciervos pueden tardar más de un año en desarrollarse. La caquexia crónica se manifiesta inicialmente con una pérdida drástica de peso, seguida de languidez, aumento del consumo de alcohol y orina, babeo excesivo, pérdida de coordinación y, finalmente, la muerte. Hasta la fecha, no existe cura ni vacuna para esta enfermedad.

Es crucial destacar que no se tiene evidencia de que la caquexia crónica pueda infectar a humanos o a animales domésticos o de ganado. El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos enfatizó en su comunicado que “actualmente no hay evidencia de que la caquexia crónica pueda infectar a humanos o especies de animales domésticos. Sin embargo, se recomienda que no se consuman tejidos de animales infectados con caquexia crónica”.

Aunque la enfermedad parece no afectar a los seres humanos, algunos estudios han sugerido que los monos podrían correr riesgo si consumen carne de animales infectados o entran en contacto con los cerebros o fluidos corporales de estos animales. Esto añade un elemento preocupante a la situación, ya que la enfermedad podría tener un impacto en otros seres vivos.

Este descubrimiento ha generado preocupación entre los funcionarios del parque, biólogos y la comunidad en general. La enfermedad del ciervo zombi es un recordatorio impactante de los desafíos que enfrenta la vida silvestre y la importancia de la investigación continua para comprender y abordar enfermedades que afectan a estos preciosos animales.

Con la incertidumbre sobre cómo se desarrollará la situación, se espera que los expertos tomen medidas adicionales para monitorear y mitigar los posibles impactos de esta enfermedad en el Parque Nacional Yellowstone y más allá.

