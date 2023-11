Jared Leto responde a rumores de parentesco con Scott Disick

El ganador del Oscar, Jared Leto, abordó recientemente los persistentes rumores de que podría estar relacionado con Scott Disick, el conocido expareja de Kourtney Kardashian. En una entrevista en TikTok Radio de Sirius XM, el anfitrión Davis Burleson mostró imágenes de ambos, desencadenando la reacción de Jared: “Wow, ¿En serio? Qué suerte tengo. Gracias”.

Ante la pregunta directa de Burleson sobre si Jared notaba el sorprendente parecido con la estrella de “Keeping Up with the Kardashians” (KUWTK), el actor expresó ciertas reservas. Señaló la dificultad de autoevaluarse y mencionó el dicho de que las personas que se parecen comparten un gran porcentaje de ADN.

El gurú espiritual Leto profundizó en la posibilidad de parentesco al afirmar que si alguien señala un parecido significativo, podría existir una conexión familiar real. En un tono humorístico, incluso sugirió que “estar bien” tener un pariente rico como Scott Disick.

Jared Leto no es ajeno al círculo Kardashian/Jenner, habiendo cruzado caminos anteriormente con Kourtney Kardashian, la ex de Scott. Sin embargo, a pesar de los encuentros previos, nunca se ha producido una reunión formal entre Leto y los miembros de la familia Kardashian.

La declaración de Leto añade un toque de intriga a la especulación en torno a la posibilidad de que comparta lazos familiares con Scott Disick, alimentando la curiosidad de aquellos que buscan un vínculo entre el mundo del cine y la fama televisiva.

Jared Leto revela pasado de adicción

El reconocido actor de Hollywood, Jared Leto, conocido por su dedicación a cada proyecto, compartió detalles sobre su pasado vinculado a las drogas en una entrevista con Zane Lowe en el podcast de Apple Music.

Leto, quien recientemente se destacó en ‘Morbius’, reveló que su exposición a las drogas comenzó desde temprana edad debido al entorno en el que creció. Comentó: “Crecí en un ambiente en el que siempre había drogas. Me refiero, o sabía cuál era el olor de la marihuana desde muy, muy pequeño”.

El actor describió cómo, durante su adolescencia, su interés por las drogas y la disposición a correr riesgos crecieron. Comentó sobre su curiosidad por experimentar y explorar, marcando un punto común con aquellos que comparten el mismo interés.

Jared Leto no eludió hablar sobre la adicción y reconoció que, en su experiencia, las drogas dejaron de ser simplemente una elección y se convirtieron en una fuerza que lo afectó. “Tomar drogas es una cosa, ¿pero te toman ellas a ti? Y en mi experiencia, ciertamente, yo me tiré a por ellas y luego ellas vinieron a por mí, eso seguro”, reflexionó Leto.

Afortunadamente, el actor logró superar esa etapa oscura de su vida. Reveló haber tenido una epifanía que lo llevó a tomar un camino diferente. Leto reflexionó sobre la pérdida de amigos cercanos que no tomaron el mismo camino, destacando la seriedad y las consecuencias de la adicción en su entorno.

Por otra parte, la ciudad de Nueva York fue testigo de una impactante hazaña protagonizada por Jared Leto, quien a sus 51 años escaló la fachada del Empire State Building. Sostenido únicamente por una cuerda, el cantante y actor completó la ascensión en aproximadamente 20 minutos, conquistando 18 pisos y alcanzando la cima del icónico rascacielos neoyorquino.

Este acto no solo impresionó a los presentes, sino que también posicionó a Jared Leto como la primera persona en el mundo en escalar hasta la cúspide del Empire State. Cabe señalar que el ascenso inició en el piso 86, culminando en el piso 104 y ubicándose a unos 400 metros de altura.

La arriesgada aventura, más allá de su espectacularidad, tuvo un propósito significativo: anunciar la nueva gira mundial del artista. Jared Leto expresó: “El edificio es un testimonio de todas las cosas que se pueden hacer en el mundo si nos lo proponemos. Algo que es en gran parte la inspiración de nuestro álbum más reciente, ‘It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day'”.

