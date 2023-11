Lionel Scaloni previo al duelo vs. Brasil: “Es difícil que otro equipo nos juegue como Uruguay”

El duelo entre Argentina y Brasil en el Maracaná se acerca para esta próxima Fecha FIFA por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. Este encuentro entre los grandes rivales del continente llega tras la primera derrota de la albiceleste y la derrota de los brasileños ante Colombia.

Previo a este compromiso FIFA, el entrenador de la actual campeona del mundo, Lionel Scaloni, aseguró que es ve difícil un escenario en el que algún equipo le plantee un juego como el de Uruguay en el que derrotaron a la selección argentina con un marcador de 2-0.

#Eliminatorias Comienza la conferencia del entrenador de la Selección Argentina 🇦🇷, Lionel Scaloni. pic.twitter.com/rH5Oz9TSgA — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 20, 2023

Scaloni aprovechó la rueda de prensa previa al juego contra Brasil para recordar los momentos duros que atravesaron en el encuentro con la Celeste, en el que fueron arrollados y no consiguieron oportunidades claras para voltear el resultado.

“Fue un partido muy particular, el del jueves, es difícil que otro equipo nos juegue como Uruguay“, señaló el entrenador. Scaloni también resaltó que aunque su equipo hizo un mal partido, es importante destacar que no dejó de intentarlo y que ahora “toca levantarse”.

El estratega argentino aprovechó la ocasión para hablar sobre el resultado obtenido por Brasil ante Colombia, al ganarle a los brasileños 2-1 en el estadio Monumental de Barranquilla.

“El resultado frente a Colombia es engañoso, tienen buen nivel. Son selecciones grandes que vengan como vengan tienen que salir a ganar”, dijo.

Reconoció que la selección dirigida por Fernando Diniz está afectada por sus múltiples jugadores, lesiones, pero que cuenta con jugadores de primer nivel para cubrir esas ausencias.

Argentina no es imbatible, dice Scaloni

El exjugador de fútbol y actual director técnico de la Albiceleste reiteró que siempre defendió la idea de que el combinado argentino no era imbatible, por lo que aseguró que ahora el equipo debe levantarse para sumar tres puntos en el Maracaná.

Scaloni agregó que todavía no tiene seguro el once que planteará para enfrentar a la pentacampeona del mundo en su territorio. “No voy a tocar mucho el equipo, pero todavía no le di el equipo a los jugadores”.

Recordó que Argentina debe mantenerse firme para poder conseguir mejores resultados que los que obtuvo contra Uruguay, especialmente en un partido que es considerado como el clásico de Sudamerica (Argentina-Brasil).

Messi junto a Lionel Scaloni en los entrenamientos para enfrentar a Brasil. Foto: ALEJANDRO PAGNI/ Getty Images.

“Somos de los que pensamos que siempre hay que pensar en el presente, es un clásico y eso es suficiente para que el jugador quiera salir a la cancha. No hace falta pensar en eso, pasó el tiempo y creemos que lo importante es centrarse en el ahora”, concluyó.

La Albiceleste se enfrentará a Brasil en la jornada seis de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026. Pese a su resultado con Uruguay, se mantiene de primero en la tabla de clasificación con 12 puntos, seguido de Uruguay con 10, luego Colombia con nueve y para cerrar los cuatro primeros puesto está Venezuela con ocho unidades.

Brasil tendrá una alineación con cuatro delanteros

El seleccionador interino de Brasil, Fernando Diniz, defendió su cuestionada decisión de alinear a cuatro atacantes en el encuentro ante Argentina. Afirmó que usar un cuarteto ofensivo no es una novedad y que, como Brasil, apenas está comenzando a adaptarse a un estilo de fútbol más ofensivo.

Diniz recibió diversas críticas en la derrota por 2-1 ante Colombia, juego en el que alineó a cuatro delanteros. Los comentarios aseguraron que el estratega dejó vulnerable a la defensa y coja en el centro de la cancha.

“Lo que cambió es que tenemos una nueva forma de jugar, más agresiva, y el equipo tendrá que ir adaptándose. Necesitará tiempo. Vamos a hacer las correcciones en el sistema defensivo”, afirmó el técnico.

Diniz aseguró que en su alineación titular tendrá nuevamente cuatro atacantes: Rodrygo, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus y Raphinha. Contra Colombia igualmente fueron cuatro atacantes con el lesionado Vinicius Jr., sustituido ahora por Gabriel Jesus.

“El grupo sintió la tristeza que tenía que sentir (por las derrotas) y ganas de mejorar. Hemos trabajado mucho y constantemente para encontrar el equilibrio. Espero que tengamos mañana un equipo más equilibrado, sin perder el poder ofensivo y creativo”, dijo.

