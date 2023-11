¿A qué se dedica Carlos Calderón tras su “adiós” a la televisión?

La salida de Carlos Calderón de la familia de ‘Despierta América’ conmocionó al público, pues el conductor se logró coronar como uno de los favoritos gracias a su carisma. Por esta razón los fanáticos de Telemundo se llenaron de dicha al ver que el mexicano se integraría -de manera temporal- a la fila de presentadores de ‘Hoy Día’.

Es a unas semanas de este hecho que el famoso se sincera sobre su futuro en la televisión y asegura que si bien su regreso no está asegurado, se encuentra en pláticas para asegurar un nuevo proyecto.

“Ya tengo ahí unas conversaciones pendientes, a ver si se logra pronto (…) La colaboración con Hoy Día para mí fue maravillosa. Estuvimos trabajando ahí cerca de mes y medio, pero las condiciones ahorita no eran las propicias para que yo estuviera formalmente en el programa”, declaró en entrevista con Mezcal TV.

Sin embargo, esto no evita que Carlos Calderón cambie su enfoque a otros horizontes y pruebe suerte en ámbitos diferentes. Y es que durante su “descanso” de los reflectores ha explorado su faceta de empresario.

“Este tiempo que he tenido me ha servido para adelantar unos proyectos que tenía como empresario. Ustedes saben que tengo un proyecto de arquitectura de casas; vamos a estar apoyando la comunidad teotihuacana en México“, contó.

“Así que me he dedicado a ser empresario en lo que vuelvo a regresar, valga la redundancia, a la televisión, que pues me dará mucho gusto, muy pronto”, dijo con respecto a sus planes a futuro.

En el plano familiar, Carlos Calderón se prepara para una navidad llena de magia en compañía de su pareja, Vanessa Lyon y su pequeño León: “Ya el año nuevo, vida nueva y espero que traiga algunas bonitas colaboraciones, si no entrar de lleno a participar con ellos”, destacó.

