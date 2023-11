Alicia Machado revela que fue adicta a las anfetaminas

Alicia Machado es una actriz muy directa cuando habla de los problemas que ha tenido que superar a lo largo de su vida, y ahora se sinceró con Alejandro Chabán, quien la entrevistó para su podcast. La ex Miss Universo informó, entre otras cosas, que llegó a pesar 48 kilos, que fue víctima de bullying en Venezuela y que entró al reality show “La Casa De Los Famosos” padeciendo una gran depresión.

La venezolana de 46 años comenzó la conversación diciendo cuál era su tequila favorito, pero también que dejó de tomar en demasía, porque “hace muchos años yo fui adicta a las anfetaminas, a las pastillas. Nunca he sido de drogas de otro tipo, jamás he probado la cocaína, por ejemplo; he fumado marihuana, obvio. Tuve cáncer, pero nunca he sido de ese tipo de drogas y cuando era muy jovencita, en el momento más cumbre de mi carrera, con 20 años, dos protagónicos con unos ratings ridículos, venía de hacer el Miss Universo y tenía mucho dinero en el banco, pues nada, tuve mi vida loca, yo tuve mi época Britney Spears, tuve una época dura”.

Esa fase en la vida de Alicia comenzó tras su participación en el certamen de Miss Universo, en 1996: “Saliendo del Miss Universo, hasta como hasta los 26 años que yo me sané. Básicamente mi salud, lo mío, eran pepa y champagne, para bajar de peso, anfetaminas. Uno se metía a trabajar, yo me acuerdo que yo me metía una pepa y era café y cigarros, 14 horas, 15 horas de grabación. Yo llegué a pesar 48 kilos y gané el Miss Universo con 55. Yo fui anoréxica crónica, yo tengo dos terapias intensivas y llegué a ser bulímica…Era una niña feliz, normal, sana, me criaron súper bien, deportista, fui bailarina desde los cuatro años…Mi paso por el Miss Universo fue algo traumático y eso me trajo como consecuencia algunas enfermedades y algunos desordenes mentales. Debido a ese bullying y a esas agresiones que yo recibí durante ese tiempo, y yo estuve en la bulimia y la anorexia casi seis años, siete años casi”.

Fue a partir de ahí cuando Machado tuvo un intento de suicidio, que ha llegado a comentar en otras ocasiones pero que ahora retomó: “Después de Miss Universo, entre los 19 y mis 20 tuve un intento de suicidio, y luego me volví a tratar de hacer daño. Iba a cumplir 22. Todas esas cosas que pasaron hace tantos años, afortunadamente no había Instagram, ni Facebook, y gracias a Dios, porque si no, yo no estaría aquí”.

Agregó que “no hay una persona a la que se le haya hecho un bullying más agresivo que a mí. En todas partes del mundo había titulares, en El Cairo, en Egipto, “la Miss Cerda”, “es una vaca”, “es una cerda”, sin contar lo que pasaba en Latinoamérica…referirse a una persona gorda y deforme era hablar de Alicia Machado”.

Cuando Alicia entregó su corona comenzó su transformación, tanto interior como exteriormente: “Yo nunca estuve realmente gorda. Fue una gran estrategia publicitaria. Yo ahora, con todos los movimientos que hay ahora, cuando empezó el Me Too, yo de verdad me siento tan…no sé cómo explicarlo, yo me siento como vengada, como que me hicieron justicia, algo para mí que viví en carne propia entre el año 96 y 97 y tiempo después.10 años más tarde yo llegaba a un casting presencial y me decían: “Ay pero es que no estás tan gorda”, y ya yo anoréxica. Arrastrar eso ha sido muy difícil para mí, yo he vivido todos estos años tratando de que no me vean gorda, donde no lo estoy”.

Alicia Machado anunció también que acaba de terminar de escribir un libro, titulado Las 13 Semanas Con Alicia Machado. “Es una especie de biografía alimenticia, así lo llamo yo, no es una biografía de mi vida, pero sí es una biografía de todo lo que yo he pasado para encontrar el equilibrio en mi cuerpo, y no solamente verme bien, y estupenda, y tener un cuerpazo, sino gustarme el cuerpazo que tengo, porque puedes estar gorda y descuidada, y sentirte feliz”. También dio un tip a las chicas para cuando tengan sentimientos negativos: “No tomen alcohol, porque el alcohol, el que sea, llega al cerebro y hace una cosa en el tema de las personas que sufrimos, o de depresión, o de ansiedad”.

Alicia fue uno de los personajes más polémicos en el reality show “La Casa De Los Famosos”, y también habló al respecto: “Yo entré a “La Casa De Los Famosos” con una gran depresión. Ya yo me estaba tratando porque para mí, uno: la pandemia para mí fue devastadora a nivel de negocios, yo prácticamente lo perdí todo. Y aparte de eso se murió mi papá, yo no podía ir a Venezuela, fue un desastre. La muerte de mi papá todavía no la he superado, a mi me cuesta hablar del tema”. A lo largo de la conversación ella siempre se mostró convencida de que está en una nueva etapa en su vida: “Tuve una época difícil, pero ya pasó. Hoy en día soy una mujer muy fuerte. Tengo una salud de acero. Tengo una conciencia sobre el respeto a las diferencias y soy una mujer bendecida”.

