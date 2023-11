AMLO asegura que triunfo de Milei en Argentina “fue un autogol” pero respeta la decisión del pueblo argentino

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó no estar de acuerdo con el triunfo del libertario de ultraderecha, Javier Milei, en las pasadas elecciones presidenciales de Argentina tras señalar que respeta la decisión del pueblo argentino pero consideró que “fue un autogol”.

“Para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol y yo no estoy de acuerdo aunque respeto la decisión de los pueblos, con los gobiernos de derecha, no estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas, racistas, no estoy de acuerdo con la hipocresía que es lo que caracteriza a la derecha en el mundo, la única doctrina de la derecha es la hipocresía, eso es lo que puedo decir”, señaló.

Desde su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el mandatario mexicano reiteró que respeta la decisión de la mayoría en Argentina pero consideró que la llegada de Milei al poder “no les va a ayudar”.

“Nosotros respetamos la decisión que tomó un grupo mayoritario en Argentina, respetamos esa decisión, aunque es algo que consideramos que no les va a ayudar pero el pueblo es soberano, aun con todos los elementos antidemocráticos que utiliza la mafia del poder económico y de poder político en todos lados, por ejemplo el control de los medios de información, el control mediático en Argentina, en Chile, en todos lados, en México pero allá está peor, es muchísima la manipulación”, manifestó.

López Obrador aseguró que el pueblo de México es de los más politizados del mundo y está consciente de que los gobiernos de derecha solo favorecen a las minorías en el poder.

“No hay nada que temer, el pueblo de México está muy consciente, es de los pueblos más politizados del mundo y sabe muy bien que los gobiernos de derecha solo favorecen a las minorías, son defensores del conservadurismo, son los gobiernos de derecha empleados de las oligarquías, se dedican a saquear a lo pueblos, a las naciones, no le tienen ni amor ni respeto al pueblo, eso ya aquí ya se sabe”, aseguró.

El mandatario mexicano afirmó que a pesar de no estar de acuerdo con el triunfo de Milei, su gobierno no romperá relaciones diplomáticas con Argentina debido a los grandes lazos de amistad que existen entre los pueblos de ambas naciones.

“Nosotros no vamos a romper relaciones con Argentina porque un país, una nación no es solo su gobierno, es su pueblo fundamentalmente y el pueblo de Argentina y el pueblo de México tienen lazos de amistad y de solidaridad en momentos muy difíciles precisamente cuando la derecha se impuso hasta con el uso de las armas militarizando a Argentina. Muchos, muchos argentinos fueron protegidos en México, vivieron en nuestro país y tenemos con ellos y con todos los argentinos muy buena relación“, afirmó.

“Yo le agradezco a Maradona que el día que triunfo, él da una entrevista a favor de nosotros y a favor del movimiento progresista de América Latina y le agradezco mucho también al papa Francisco, además de dirigente religioso y también político, lo considero el dirigente político más importante del mundo, argentino. Entonces tenemos muy buenas relaciones con el pueblo de Argentina”, precisó.

La respuesta del presidente mexicano se da dos días después de que la canciller mexicana, Alicia Bárcena, manifestara que México se encontraba listo para trabajar con el nuevo gobierno de Argentina que será encabezado por Javier Milei.

“Felicito a Argentina por una jornada electoral pacífica.🇲🇽 y🇦🇷 comparten valores fundamentales como la democracia, que es el respeto a la voz del pueblo. México siempre estará del lado del pueblo argentino. La @SRE_mx está lista para trabajar con el nuevo Gobierno argentino”, señaló Alicia Bárcena a través de su cuenta de la red social X.

Felicito a Argentina por una jornada electoral pacífica.🇲🇽 y🇦🇷 comparten valores fundamentales como la democracia, que es el respeto a la voz del pueblo. México siempre estará del lado del pueblo argentino. La @SRE_mx esta lista para trabajar con el nuevo Gobierno argentino. — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) November 20, 2023

Fue el pasado domingo 19 de noviembre que el ultraderechista Javier Milei ganó en segunda vuelta la presidencia de Argentina con casi 14.5 millones de votos, más del 55% del total, mientras que su rival Sergio Massa, ministro de Economía y aspirante de Unión por la Patria (peronismo), se quedó con 11.5 millones.

