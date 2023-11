Apple suspendió la compra de anuncios en X debido a este comentario de Elon Musk

En un reciente informe de Axios, se revela que Apple ha decidido pausar toda su publicidad en X, conocida actualmente como Twitter. Esta decisión surge a raíz de la preocupación expresada en un informe anterior, que señalaba la aparición de anuncios de Apple y otras empresas junto a contenido de extrema derecha y antisemita en la plataforma.

Fuentes anónimas citadas por Axios confirman que Apple está “pausando toda la publicidad” en X, sin proporcionar detalles sobre la duración de esta medida. IBM tomó una decisión similar la semana pasada, anunciando la suspensión de toda su publicidad en la misma plataforma.

Un informe de Media Matters resaltó la aparición de anuncios de varias empresas, incluyendo Apple, junto a publicaciones que contenían teorías de conspiración de extrema derecha y contenido antisemita. Este hallazgo ha llevado a importantes jugadores del mercado a reconsiderar sus estrategias publicitarias en la plataforma.

Contenido antisemita

La decisión de Apple también está influenciada por el respaldo público de Elon Musk a un tuit antisemita, en el que se acusaba a las “comunidades judías” de fomentar el “odio dialéctico contra los blancos”. Musk comentó en el tuit respaldando la afirmación, generando controversia en las redes sociales.

El historial entre Apple y Musk ha sido tenso, especialmente desde que Musk adquirió X el año pasado. En ese momento, Apple redujo su publicidad en la plataforma, acusando Musk a la empresa de odiar la libertad de expresión. Después de un encuentro entre Musk y Tim Cook en Apple Park, la publicidad se reanudó.

Aunque no se ha proporcionado información sobre la duración de la pausa publicitaria, esta medida destaca la creciente preocupación de las empresas por asociarse con plataformas que no garantizan un entorno publicitario seguro. Hasta el momento, Apple no ha comentado sobre el informe de Axios, dejando en suspenso la incertidumbre sobre el futuro de su presencia publicitaria en X.

Elon Musk vs Apple

Elon Musk, el multimillonario CEO de X y Tesla, ha estado en el centro de una serie de controversias con Apple desde que adquirió X.

En su momento Musk acusó a Apple de amenazar con bloquear a X de su tienda de aplicaciones sin dar una razón. Además, afirmó que Apple había dejado de anunciarse en X. Estos comentarios parecen confirmar que la moderación del contenido de X es un problema para Apple.

En una serie de tuits, Musk cuestionó por qué Apple había dejado de anunciarse en X y criticó el supuesto monopolio de Apple en el mercado. Acusó a Apple de coartar la libertad de expresión y criticó la tarifa del 30% que la compañía impone a las aplicaciones y compras dentro de la aplicación vendidas en dispositivos iOS, como el iPhone.

La disputa se resolvió después de que Musk se reunió con Tim Cook, el CEO de Apple, en Apple Park más tarde ese año. Después de la reunión, Musk afirmó que Apple nunca había amenazado con eliminar a X de la App Store y que todo había sido un “malentendido”. Musk calificó la conversación como “buena” y después de ese punto, Apple “reanudó completamente” la publicidad.

Estos eventos destacan la tensa relación entre Musk y Apple, que junto con Google, sirven como los principales guardianes de las aplicaciones móviles. Cualquier expulsión de la tienda de aplicaciones de Apple, o de Google, sería perjudicial para el negocio de X.

Sigue leyendo:

– Elon Musk rompe un récord Guinness al perder $165,000 millones de dólares de su fortuna

– Elon Musk y X: la ambición y el “superpoder” del empresario, que genera tanta admiración como odio

– Elon Musk le dio un ultimátum a sus trabajadores para que incorporen esta función a X