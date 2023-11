“Checo” Pérez tras asegurar el subcampeonato de la F1 vuelve a ser cuestionado en Red Bull

Las críticas y cuestionamientos hacia Sergio “Checo” Pérez parecen no terminar incluso después de que asegurara el pasado fin de semana el subcampeonato de la Fórmula 1 para Red Bull. Ahora fue el presentador de la F1, Will Buxton, quien cargó en contra del piloto mexicano a quien considera que podría terminar siendo reemplazado por Daniel Ricciardo.

Después de la temprana coronación de Max Verstappen como campeón de la F1 en Qatar, en la escudería austríaca se enfocaron en conquistar el subcampeonato en este 2023 para lograr algo inédito hasta el momento y el pasado fin de semana, en Las Vegas, “Checo” Pérez terminó de asegurar la segunda plaza y darle el 1-2 a Red Bull.

Sin embargo, ni siquiera el buen desempeño del tapatío al terminar tercero en el circuito urbano Las Vegas Strip tras una buena demostración y lucha intensa con Charles Leclerc hasta la última vuelta, evitaron que “Checo” Pérez volviera a ser blanco de críticas, a pesar de contar con el respaldo de Christian Horner, director del equipo de la bebida energética.

El mexicano Sergio “Checo” Pérez en el podio junto a su compañero de equipo, Max Verstappen, quien se coronó en el Gran Premio de Las Vegas el pasado fin de semana. (Chris Graythen/Getty Images)

“Si “Checo” Pérez no puede tener un rendimiento consistente, y ese rendimiento consistentes tiene que el segundo lugar constantemente, porque el segundo puesto es la expectativa mínima que hay para ese coche. Si no puede lograr eso, entonces siempre cuestionarán por qué está ahí“, aseguró Will Buxton durante una participación en el podcast The Fast And The Curious.

De acuerdo con Buxton la principal preocupación para “Checo” Pérez quien todavía tiene contrato con Red Bull hasta el final de la próxima temporada y que ya fuera reiterado como piloto de Red Bull para el 2024, se encuentra dentro de la misma escudería austríaca. Se trata de Daniel Ricciardo, quien se encuentra a préstamo en el equipo AlphaTauri.

“Mientras Daniel esté sentado en el AlphaTauri, Sergio “Checo” Pérez no estará seguro. La única razón para que Riccardo esté ahí es para presionarle. Creo que Red Bull debe haberse dado cuenta de que Daniel es el único piloto que puede reemplazar al viejo Daniel”, prosiguió Buxton haciendo referencia al pasado del australiano en el equipo.

Sergio “Checo” Pérez viene de subirse al podio del Gran Premio de Las Vegas, siendo la octava vez que lo hacía en la temporada 2023 de la Fórmula 1. (Photo by Jared C. Tilton/Getty Images)

El piloto australiano de 34 años regresó a Red Bull a principios de esta temporada como piloto reserva tras recuperarse de una lesión. Estuvo dos temporadas en McLaren a donde llegó luego de un par de campañas en Renault tras su paso por la escudería austríaca entre 2014 y 2018.

“Si Daniel recupera su antigua forma lo podrán al lado de Max (Verstappen) porque creo que eran la mejor pareja que tenía”, aseguró Buxton, quien agregó: “No creo que ahora vaya a ser lo mismo porque Max se ha elevado a un nivel más allá de casi cualquier otro piloto y más allá de la Fórmula 1”.

Lo cierto es que ni logrando el objetivo de esta temporada, Sergio “Checo” Pérez puede escaparse de las críticas. A falta de una carrera para el final de la campaña 2023 de la F1 este fin de semana en Abu Dhabi, el piloto mexicano tiene una oportunidad más de callar la boca a sus críticos y empezar a pensar en lo que será el 2024.

