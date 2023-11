Chris Christie arremete en contra de los legisladores por su incapacidad para ponerse de acuerdo

Chris Christie, aspirante a la candidatura republicana, arremetió en contra de los miembros de la Cámara de Representantes por no lograr ponerse de acuerdo para definir el presupuesto federal y sólo extender el plazo dejando abierta la posibilidad de un cierre de gobierno en febrero próximo.

Aunque la semana pasada el presidente Joe Biden firmó un proyecto de ley provisional aprobado por el Congreso que evitó el cierre del gobierno antes del feriado de Acción de Gracias, los legisladores demostraron su incapacidad para llegar a un acuerdo que garantice el presupuesto de todo el año y no a cuentagotas.

Y es que el proyecto de ley aprobado sólo extenderá el financiamiento de las operaciones de algunas agencias y programas hasta el 19 de enero y para todos los demás hasta el 2 de febrero.

Al respecto, el exgobernador de New Jersey que aspira a ver su nombre en la boleta electoral no dudó en criticar el deficiente desempeñó del Congreso.

“Miras a Washington. Estos bromistas dan una vuelta de victoria por no cerrar el gobierno y piensan que merecen un gran aplauso por eso. Felicitaciones, no cerraron el gobierno que se supone que deben estar ahí, pero no creo que merezcan un gran aplauso.

Lo hacen porque no han tenido un presidente que haya trabajado con ellos y les haya hecho entender que nuestra labor consiste en trabajar para ustedes. No de la otra manera. Nuestro trabajo es tomar decisiones difíciles”, expresó el republicano de 61 años durante un acto de campaña realizado en New Hampshire.

Chris Christie continúa tratando de mantener a flote su campaña en busca de alcanzar a Donald Trump, favorito para obtener la candidatura republicana. (Win McNamee / Getty Images)

Hasta el momento, Chris Christie ha logrado mantenerse en el grupo de aspirantes que tratan de alcanzar a Donald Trump en el primer lugar de respaldo republicano. Sin embargo, el político de New Jersey está lejos de conseguir su objetivo, pues los resultados de las encuestas lo ubican disputándose con el empresario Vivek Ramaswamy el cuarto lugar de popularidad entre los republicanos.

Con respecto a New Hampshire, las posibilidades de ganar en dicho estado también son reducidas, pues una encuesta realizada por el diario The Washington Post en colaboración con la Universidad de Monmouth, ubica Trump con el 46% de respaldo; mientras que en la segunda posición se coloca a Nikki Harley, con 18% de apoyo; y hasta el tercer lugar figura Christie, con el 11%.

De hecho, aunque anticipadamente aseguró su lugar para estar en el cuarto debate a celebrarse en la Universidad de Alabama, en Tuscaloosa, en teoría el exgobernador de New Jersey figura como el aspirante más débil de los que continúan en campaña.

