Jamie Jáquez Jr. tuvo una actuación deslumbrante en la victoria de Miami Heat sobre Chicago Bulls

Jamie Jaquez Jr: 17pt, 5r(4Oreb), 1a, 8/13 FG (61.5%)



Chet Holmgren: 9pt, 7r, 3a, 3/10 FG (30%)



Victor Wembanyama: 8pt, 14r, 2a, 4/15 FG(26.7%)



I think we all know who the ROTY is 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/jq0bfx76jR